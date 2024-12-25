أخر فرصة يوم الخميس.. التقديم على شقق الإسكان المتميز من وزارة الإسكان

تقوم وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بغلق باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي المتميز، وذلك يوم الخميس القادم حيث طرحت الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة، ونستعرض تفاصيل التقديم في هذا التقرير من الموجز كالآتي:

تفاصيل شقق الإسكان المتميز

دمياط الجديدة:

وتحتوي على 83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

وأيضاً المنصورة الجديدة:

والتي بها 890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

ومدينة بدر:

وبها 1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

وأيضاً مدينة العبور:

الموجود بها 456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

التقديم إلكترونيا عن طريق موقع مسكن

-أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني من هذا الرابط وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-وأيضاً قم بإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-ثم قم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-وبعدها إضغط على "أرغب في التقدم" وسوف تظهر لك استمارة التقديم بها كود الحجز لتقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-وبعد ذلك قم بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من كافة البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم تقوم بإرفاق أوراق تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

أهم شروط للتقديم على شقق الإسكان المتميز

1- يجب أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

2- وأيضاً ألا تقل سنه عن 21 عامًا لدى التقديم.

3- وأيضاً ألا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة).

4- وتعد أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أيضاً أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون أيضاً (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الموجودة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5- ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط هو جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6- والوحدات السكنية المعروضة للبيع هي مخصصة للإستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الإستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حين مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة الخاصة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وأيضاً اتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم بالفعل تحديد أسعار بيع الوحدات للإستخدام السكني فقط.

7- ويقر المتقدم للحجز بأنه اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الموجودة بهذه الكراسة ووافق عليها وإن تقدمه للحجز عقب سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8- ويعد التقدم على أي من الوحدات السكنية المتواجدة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لجميع ما جاء بالكراسة كما يعد التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح دون أدنى مسئولية على الهيئة وأجهزتها.

9- وما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكل القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة أيضاً والأجهزة وهكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز الوحدة حاليًا أو مستقبلاً.

10- ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات وذلك إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

11- وبعض وحدات الدور الأرضي يمكن أن تشمل على حدائق بمساحات متنوعة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم توفير تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقاً للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

شقق وزارة الإسكان الاجتماعي

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