قرارت مهمة مجلس الوزراء لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أصدر مجلس الوزراء اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة.وذلك عقب اجتماع لجنة متابعة ضبط الأسواق وأسعار السلع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، مشددا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أية سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفيرالسلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

وتطرق الدكتور أسامة الجوهري ، مساعد رئيس الوزراء ، إلى الحديث عن تطور مُعدل التضخم في مصر على أساس شهري وسنوي لإجمالي الجمهورية خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى نوفمبر 2024، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي، خلال شهر نوفمبر الماضي، ليُسجل 25%، كما انخفض مُعدل التضخم على أساس شهري ليُسجل –0.1 % الشهر الماضي مُقابل نحو 1.5% خلال أكتوبر السابق له.

وأوضح أن السبب في تراجع الأسعار خلال شهر نوفمبر 2024، مُقارنة بشهر أكتوبر 2024، يعود إلى تراجع أسعار بعض المجموعات السلعية؛ وفي مُقدمتها "مجموعة الخضراوات" التي شهدت تراجعًا في الأسعار بنسبة 12.4%، فضلًا عن التراجعات التي حدثت في كل من "مجموعة اللحوم والدواجن" بمعدل 3%، و"مجموعة الفاكهة" بنسبة 0.4%، و"مجموعة الحبوب والخبز" بواقع 0.3%.

وتابع: رصدت فرق المتابعة خلال هذه المدة انخفاضًا في أسعار السكر المُعبأ والأرز المُعبأ، كما رصدت انخفاضًا في أسعار "البيض الأحمر" بنسبة 2.9% وفي أسعار "البيض الأبيض" بنسبة 3.2%، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأسعار شهر أكتوبر السابق له.

وأكد "الجوهري" أن وزارة التموين وفرت "كرتونة الأسرة" بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 400 جنيه حتى 1000 جنيه، تشمل مختلف السلع الرئيسية.

عقوبة التلاعب بالأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

اقرأ أيضا : قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات.. استثناء العاملين بالكهرباء

الخطة الاستثمارية ومشروعات حياة كريمة تتصدر اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة