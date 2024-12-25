أسعار السلع التموينية.. إليكم الأسعار الجديدة من وزارة التموين

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر في إتاحة السلع التموينية المدعمة للمواطنين وذلك عبر بطاقات التموين ضمن منظومة الدعم، حيث تم الإعلان عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير القادم 2025، والتي تُطرح للمستفيدين من خلال منظومة التموين، وتأتي القائمة بأسعار مختلفة تلبي احتياجات الأسر المصرية، وذلك مع الحفاظ على استقرار الأسعار من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذا ما سيقدمه الموجز في هذا التقرير.

الأسعار الجديدة للسلع التموينية

أهم أسعار السلع التموينية لشهر يناير القادم 2025

1- الزيت الخليط:

سعر عبوة 800 مللي 30 جنيهًا.

2- السكر المعبأ:

وأيضاً الكيلوجرام 12.60 جنيه.

3- المكرونة:

وسعر عبوة 800 جرام 15.50 جنيه.

وسعر عبوة 400 جرام 7.75 جنيه.

4- العدس المجروش:

وبالإضافة إلى عبوة 500 جرام 21 جنيهًا.

5- الجبنة تتراباك:

وعبوة 250 جرام سعرها 7.50 جنيه.

وعبوة 500 جرام سعرها 14 جنيهًا.

6- مسحوق الغسيل:

وأيضاً المسحوق العادي اليدوي 800 جرام وسعره 16 جنيهًا.

والمسحوق الأوتوماتيك 800 جرام سعره 25 جنيهًا.

7- صابون التواليت:

وأيضاً القطعة 125 جرام سعره 7.50 جنيه.

8- الفول المعبأ:

بالإضافة إلى عبوة 500 جرام 9 جنيهات.

9- اللبن الجاف:

وسعر عبوة 125 جرام 25.50 جنيه.

10- الخل:

زجاجة 900 مللي سعرها 6 جنيهات.

11- المربى:

وسعر عبوة 350 جرام 16 جنيهًا.

12- التونة المفتتة:

وعبوة 140 جرام سعرها 18 جنيهًا.

13- الدقيق المعبأ:

والكيلوجرام سعره 18 جنيهًا.

14- الشاي الناعم:

وعبوة 40 جرام سعره 5 جنيهات.

15- الطحينة البيضاء:

وأيضاً ظرف 140 جرام سعره 3.75 جنيه.

16- القهوة سريعة الذوبان:

وسعر عبوة 18 جرام 4 جنيهات.

17- المسلى الصناعي:

وعبوة 800 جرام سعرها 36 جنيهًا.

18- البسكويت:

ويسجل سعر بسكويت تومورو (أنواع) 3 جنيهات.

ويبلغ سعر بسكويت بوو (أنواع) 3.75 جنيه.

ويصل سعر بسكويت يويوز سادة إلى 1.50 جنيه.

ويسجل سعر بسكويت يويوز ويفر (أنواع) 2.75 جنيه.

19- بار الحلاوة الطحينية:

ويبلغ سعر عبوة 40 جرام 3 جنيهات.

20- ملح الطعام:

ويصل سعر الكيس 300 جرام إلى 1.25 جنيه.

21- صابون الغسيل:

ويسجل سعر القطعة 125 جرام 3 جنيهات.

22- مرقة الدجاج:

ويبلغ سعر عبوة 8 مكعبات 6 جنيهات.

23- صلصة الطماطم:

ويصل سعر عبوة 300 جرام إلى 8 جنيهات.

24- سائل غسيل الأواني:

وسعر الكيس 80 جرام 3 جنيهات.

سهولة وصول السلع للمستفيدين

تكون قائمة الأسعار في ظل جهود الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك مع ضمان إتاحة جميع السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعومة، وتُطرح أيضاً هذه السلع عبر المنافذ التموينية والمجمعات الإستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات، لضمان حصول المستفيدين على حصصهم بسهولة ويسر وسرعة.

أهم إجراءات للإستفادة

يُقال أن وزارة التموين تُهيب بالمواطنين ضرورة تحديث بياناتهم على بطاقات التموين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقدم.

أسعار السلع التموينية

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