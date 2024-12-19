وزارة التموين تعيد تفعيل البطاقات المتوقفة .. خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

تساهم وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للمواطنين المستحقين من خلال توجيهًا جديدًا أصدرته لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتفعيل البطاقات التموينية التي تم إيقافها بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وصرحت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في الوزارة في خطاب رسمي اليوم، بتفعيل البطاقات المتوقفة التي تتعلق بأفراد تم تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية ولكن تم تعليق خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة أو الغرامات . يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فاعلية.

وكذلك إعادة تشغيل البطاقات التموينية بشأن بعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة بناءً على مذكرة تم عرضها على الوزير المختص.

وصدر القرار بعد ما ورد من مديريات التموين بشأن بعض حالات الوفيات التي تم رصدها في بيانات البطاقات التموينية المرسلة من هيئة الرقابة الإدارية. وطالبت المديريات بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة .

وجاء ذلك بموافقة الوزير علي المصالحة ولكن بعدة شروط وهي:

1. سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة: يسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم (12) لسنة 1992.

2. تعهد والتزام بالسداد: يجب على أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.

3. إجراء صارم في حالة التخلف: في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية.

وأرسلت الوزارة خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، بضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين،وكذلك موافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها.

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