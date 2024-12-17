أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء.. أسعار الزيت بكافة أنواعه

شهدت أسعار الزيت، حالة كبيرة من الإستقرار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك عقب سلسلة من الإرتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، بناءاً على آخر الأسعار المتواجدة في الأسواق.

أسعار السلع الغذائية

سعر الزيت في الأسواق اليوم الثلاثاء

نستعرض في السطور التالية من الموجز سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع أيضاً، وسعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة:

أولا أسعار زيت الصويا

فيما يلي سعر زيت الصويا في الأسواق، والذي يشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع:

-أولا بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 59 ألف جنيه.

-وسجل سعر طن زيت صويا منزوع نحو 60 ألف جنيه.

-ووصل سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

ثانياً أسعار الزيت المكرر

وبالنسبة لأسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، والتي تشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالتالي:

-بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.

-وسجل سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.

-ووصل سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.

سعر الزيت في المتاجر

وفي هذا السياق؛ نستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وذلك بناءً على التقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أولا سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 85.8 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 120 جنيهًا للتر.

ثانياً سعر زيت عباد الشمس سلايت

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92.5 جنيه، ليتراوح سعره من 53 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

وأيضاً أسعار زيت الذرة بالأسواق المحلية

وسجل متوسط سعر زيت الذرة نحو 105.9 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 150 جنيهًا للتر.

بالإضافة إلى أسعار زيت الذرة كريستال بالأسواق المحلية

ووصل متوسط سعر زيت الذرة كريستال إلى 109.3 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 160 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم

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