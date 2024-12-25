أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025.. كل ما تحتاج معرفته

في بداية كل شهر، يترقب ملايين المصريين إعلان قائمة أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها، إذ تُعد منظومة التموين إحدى أهم وسائل الدعم الحكومي، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة ومخفضة، لذا يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025.

أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025

في هذا السياق، لم تشهد أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025، أي تغييرات جديدة، وبالتالي، من المقرر صرف المقررات بنفس الأسعار التي تم صرفها في شهر ديسمبر 2024.

ويستعرض الموجز، قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025 ، على النحو التالي:

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

سكر معبأ (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

أرز معبأ (1 كيلوجرام): 12.60 جنيه

زجاجة زيت (800 مل): 30 جنيهًا

شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات

مكرونة معبأة (400 جرام): 6.50 جنيه

دقيق معبأ (1 كيلوجرام): 18 جنيهًا

مكرونة معبأة (800 جرام): 13 جنيهًا

أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025

فول معبأ (500 جرام): 9 جنيهات

عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا

مسلي صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا

صلصة (300 جرام): 8 جنيهات

مربى (350 جرامًا): 16 جنيهًا

تونة مفتتة (140 جرامًا): 18 جنيهًا

جبنة تتراباك (250 جرامًا): 14 جنيهًا

جبنة تتراباك (125 جرامًا): 7 جنيهات

مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيهًا

مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا

صابون غسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات

صابون تواليت (125 جرامًا): 7.50 جنيه

أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025

أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025

لبن جاف (125 جرامًا): 25.50 جنيه

خل 5% (900 مل): 6 جنيهات

ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه

علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات

سائل غسيل أواني (80 جرام): 3 جنيهات

بسكويت يويوز سادة (25 جرامًا): 1.5 جنيه

بسكويت (أنواع): 3.75 جنيه

بسكويت ويفر (أنواع): 2.75 جنيه

قهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات

طحينة بيضاء (140 جرامًا): 2.50 جنيه

بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات

أسعار السلع التموينية في العام الجديد 2025

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025

والجدير بالذكر، أن وزارة التموين، أعلنت في وقت سابق، عن بدء صرف السلع التموينية لشهر يناير، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء 1 يناير 2025.

كما أنها تستمر عملية صرف السلع التموينية طوال الشهر، وذلك من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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