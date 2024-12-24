أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-12-2024 .. الليمون بـ 42 جنيهًا

أسعار الخضار والفاكهة.. سجلت أسعار الخضار والفاكهة تباينًا ملحوظًا وفقًا لأحدث التحديثات في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، بينما سجلت أسعار الباذنجان والخيار انخفاضًا في سوق العبور للجملة اليوم، وتراوحت أسعار الليمون اليوم الثلاثاء في سوق العبور لجملة الخضراوات على النحو التالي: بلغ سعر كيلو الليمون الحلو ما بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار كيلو الليمون البلدي بين 26 جنيهًا و42 جنيهًا، أما كيلو الليمون الأضاليا فقد تراوح سعره بين 3 جنيهات و7 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

طماطم: يترواح سعرها من 3.5 إلى 6

بطاطس: يترواح سعرها من 5.5 إلى 11.5

بصل أبيض: يترواح سعره من 9 إلى 15

بصل أحمر: يترواح سعره من 9 إلى 12

كوسة: يترواح سعرها من 8 إلى 16

جزر بدون عروش: يترواح سعره من 4 إلى 7

فاصوليا: يترواح سعرها من 7 إلى 9

باذنجان بلدي: يترواح سعره من 5 إلى 9

باذنجان رومي: يترواح سعره من 4 إلى 7

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



باذنجان أبيض: يترواح سعره من 5 إلى 8

فلفل رومي بلدي: يترواح سعره من 14 إلى 18

فلفل رومي صوب: يترواح سعره من 14 إلى 18

فلفل حامي بلدي: يترواح سعره من 14 إلى 20

فلفل حامي صوب: يترواح سعره من 12 إلى 18

فلفل ألوان (أصفر-أحمر-برتقالي): يترواح سعره من 25 إلى 45

ملوخية: يترواح سعرها من 7 إلى 10

خيار صوب: يترواح سعره من 12 إلى 18

خيار بلدي: يترواح سعره من 9 إلى 12

بسلة: يترواح سعرها من 20 إلى 25

سبانخ: يترواح سعرها من 7 إلى 11

قلقاس: يترواح سعره من 12 إلى 15

بطاطا: يترواح سعرها من 3 إلى 10

ثوم: يترواح سعره من 65 إلى 85

لفت: يترواح سعره من 2 إلى 4

بنجر: يترواح سعره من 4 إلى 6

قثاء: يترواح سعره من 5 إلى 8

الخضار والفاكهة اليوم



خرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة): يترواح سعره من 25 إلى 15

بصل أخضر (الرابطة كيلو): يترواح سعره من 15 إلى 5

كرات (10 رباطات كيلو الواحدة): يترواح سعره من 7.5 إلى 3

خس (الرابطة 3 كيلو): يترواح سعره من 6 إلى 7

خس مشرشر: يترواح سعره من 2 إلى 4

خس مر: يترواح سعره من 2 إلى 4

خس أحمر: يترواح سعره من 2 إلى 4

خس كابوتشي: يترواح سعره من 6 إلى 9

كرنب (الواحدة 3 كيلو): يترواح سعره من 4 إلى 5

كرنب سلطة (الواحدة 2 كيلو): يترواح سعره من 15 إلى 7

كرنب أحمر (الواحدة كيلو): يترواح سعره من 15 إلى 9

قرنبيط (الواحدة 2 كيلو): يترواح سعره من 3.5 إلى 5.5

بروكلي: يترواح سعره من 10 إلى 12

كرفس (6 رباطات كيلو الرابطة): يترواح سعره من 12 إلى 6

كرفس فرنسي (6 رباطات كيلو): يترواح سعره من 7.5 إلى 8

فجل أحمر (الربطة كيلو): يترواح سعره من 3 إلى 5

فجل صيني: يترواح سعره من 3 إلى 5

فينوكيا: يترواح سعره من 3 إلى 5

سعر الخضار والفاكهة



شبت (100 ربطة كيلو): يترواح سعره من 80 إلى 50

بقدونس (100 ربطة كيلو): يترواح سعره من 80 إلى 45

جرجير (100 ربطة كيلو): يترواح سعره من 80 إلى 55

كسبرة (100 ربطة كيلو): يترواح سعرها من 80 إلى 45

نعناع (100 ربطة كيلو): يترواح سعره من 7.5 إلى 40

سلق (10 رباطات كيلو الرابطة): يترواح سعره من 7.5 إلى 3

قرع عسل (الواحدة 6 كيلو): يترواح سعره من 40 إلى 120

زعتر (الربطة كيلو): يترواح سعره من 45 إلى 35

عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو): يترواح سعره من 80 إلى 46

روز ميري (الرابطة كيلو): يترواح سعره من 45 إلى 25

مرمرية (الرابطة كيلو): يترواح سعره من 45 إلى 15

سعر الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدي: يترواح سعره من 6.5 إلى 10.5

برتقال سكري: يترواح سعره من 6.5 إلى 10.5

برتقال أبو سرة: يترواح سعره من 9 إلى 13

نارنج: يترواح سعره من 3 إلى 5

يوسفي: يترواح سعره من 6 إلى 14

جريب فروت: يترواح سعره من 7 إلى 15

ليمون حلو: يترواح سعره من 6 إلى 12

ليمون بلدي: يترواح سعره من 26 إلى 40

ليمون اضاليا: يترواح سعره من 3 إلى 7

عنب مستورد أصفر: يترواح سعره من 110 إلى 70

عنب مستورد أسود: يترواح سعره من 110 إلى 80

تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو): يترواح سعره من 50 إلى 100

تفاح جولدن: يترواح سعره من 40 إلى 80

تفاح سوري لبناني: يترواح سعره من 40 إلى 80

أسعار الخضار والفاكهة



بلح أم الفراخ: يترواح سعره من 7 إلى 12

بلح رملي: يترواح سعره من 10 إلى 16

بلح سيوي: يترواح سعره من 35 إلى 75

بلح بنت عيشة: يترواح سعره من 10 إلى 16

بلح ثلاجة: يترواح سعره من 10 إلى 16

جوافة: يترواح سعرها من 16 إلى 24

رمان: يترواح سعره من 17 إلى 35

فراولة: يترواح سعرها من 25 إلى 35

كانتلوب: يترواح سعره من 10 إلى 17

كاكا: يترواح سعره من 25 إلى 35

مانجو كيت: يترواح سعره من 40 إلى 60

بطيخ 1 (8:10 كيلو): يترواح سعره من 88 إلى 110

بطيخ 2 (6:8 كيلو): يترواح سعره من 54 إلى 72

بطيخ 3 (4:6 كيلو): يترواح سعره من 28 إلى 42

خوخ مستورد: يترواح سعره من 50 إلى 70

نكتارين مستورد: يترواح سعره من 50 إلى 70

برقوق مستورد (2 كيلو): يترواح سعره من 50 إلى 90

حرنكش: يترواح سعره من 50 إلى 60

كمثرى مستوردة: يترواح سعره من 125 إلى 85

أناناس: يترواح سعره من 75 إلى 50

نبق: يترواح سعره من 50 إلى 60

أسعار الخضار والفاكهة



دوم: يترواح سعره من 20 إلى 5

قشطة بلدي: يترواح سعرها من 35 إلى 55

قشطة عبد الرازق: يترواح سعرها من 100 إلى 150

كيوي: يترواح سعره من 70 إلى 150

أبو فروة: يترواح سعره من 65 إلى 30

باباظ: يترواح سعره من 9 إلى 15

أفوكاتو: يترواح سعره من 70 إلى 150

جنزبيل: يترواح سعره من 70 إلى 150

موز وليم: يترواح سعره من 15 إلى 19

موز مغربي: يترواح سعره من 15 إلى 19

موز بلدي: يترواح سعره من 11 إلى 15

موز بيكو: يترواح سعره من 18 إلى 22

موز مستورد: يترواح سعره من 40 إلى 60

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