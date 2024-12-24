‎بورصة الدواجن في مصر..أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الاسواق

شهدت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 24-12-2024، استقرارًا في السوق المحلي والبورصة، ويأتي ذلك بعد انخفاض طفيف بلغ 3 جنيهات في أسعار الدواجن البيضاء والبلدي، وكان هذا التراجع بعد أسبوع من الاستقرار التام في الأسعار، وفقًا لتقارير بورصة الدواجن.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

لذلك يستعرض الموجز، أسعار الدواجن بمختلف الأنواع وأسعار البيض والبط اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 داخل بورصة الدواجن، على النحو التالي:

‎سعر الفراخ البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في البورصة إلى 74 جنيهًا، مع تفاوت في الأسعار للمستهلك حيث تراوحت بين 77 و85 جنيهًا حسب المنطقة.

‎سعر الدواجن البلدي

وسجلت في البورصة 126 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت الأسعار للمستهلك بين 126 و132 جنيهًا.

‎سعر الدواجن أمهات

سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ 62 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ

مشتقات الدواجن

سجل سعر دبابيس الفراخ البيضاء نحو 92 جنيهًا في الأسواق.

ووصل سعر البانيه لـ 170 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

‎سعر كرتونة البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و165 جنيهًا، وذلك حسب كل منطقة.

بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند مستويات تتراوح بين 165 و170 جنيهًا.

وسجل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 155 و160 جنيهًا.

‎سعر كرتونة البيض اليوم

‎سعر كيلو البط في الأسواق

‎سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

سجل سعر كيلو بط مسكوفي نحو 85 جنيها، كما يتراوح كتكوت بط مسكوفي ما بين 34 جنيها و 35 جنيها.

سعر كيلو البط في الأسواق

سعر كيلو البط البلدي

وصل سعر كيلو البط البلدي، اليوم الثلاثاء لـ 100 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت هجين :9 جنيها و 10 جنيها.

الكتكوت “ساسو” : 16 و 17 جنيها.

كتكوت روزي بيور: 11 جنيها و 12 جنيها.

كتكوت ساسو بيور: 17 جنيها و 18 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض شركات: 35 و 43 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر: 5 و 6 جنيه.

كتكوت جيل ثاني: 11 جنيها و 12 جنيها.

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