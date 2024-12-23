الساسو والبلدي والأمهات.. إستقرار في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين والأمهات أيضاً استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم 23 ديسمبر 2024، حيث حافظت الأسعار على الإنخفاض الطفيف الذي سجلته خلال الأيام السابقة في الدواجن والبيض والكتاكيت والبط أيضاً.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

حيث استقرت أسعار الكتاكيت في المزارع، مما يعكس ذلك هدوءًا نسبيًا في حركة السوق، ونستعرض في التقرير التالي من موقع الموجز تفاصيل بورصة الدواجن اليوم الإثنين وأبرز الأسعار المتداولة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت 73 جنيهًا للكيلو جرام خلال تعاملات اليوم، أما بالنسبة للمستهلك، فتتراوح الأسعار بين 83 جنيهًا، وذلك مع اختلاف طفيف حسب المنطقة والبائع.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سجل سعر الكتكوت اليومي فضي اليوم الإثنين نحو 5 جنيهات.

- وبلغ سعر الكتكوت دقي اليوم الإثنين نحو 4 : 5 جنيهات.

- ووصل سعر الكتكوت رودايلاند اليوم الإثنين إلى 5.5 جنيه.

- وسجل سعر الكتكوت الجميزة بيور اليوم الإثنين نحو 7.5 جنيه.

- وبلغ سعر الكتكوت الروزي جيل أول تسمين اليوم الإثنين نحو 10 جنيهات.

- ووصل سعر الكتكوت الروزي جيل ثاني اليوم الإثنين 8 جنيهات.

- وسجل سعر الكتكوت تسمين أبيض أهالي اليوم الإثنين 26 جنيهًا.

- وأيضاً سعر الكتكوت تسمين أبيض شركات اليوم الإثنين 29 جنيهًا.

- وبالإضافة إلى سعر الكتكوت ساسو اليوم الإثنين 15 جنيهًا.

- وسعر الكتكوت الروزي اليوم الإثنين 15 جنيهًا.

- وسعر الكتكوت البلدي مشعر اليوم الإثنين 6.5 جنيه.

وهذا التنوع في الأسعار يعكس وجود خيارات مختلفة للمزارعين والمستهلكين، بما يلبي احتياجات السوق المختلفة.

أسعار البط اليوم

- أولا سجل سعر البط المسكوفي الوفاء اليوم الإثنين نحو 68 جنيهًا.

- وبلغ أيضاً سعر البط الستار اليوم الإثنين 53 الوفاء نحو 73 جنيهًا.

- ووصل سعر البط المسكوفي قطعان اليوم الإثنين إلى 37 جنيهًا.

- وسجل سعر البط المولار شركات اليوم الإثنين نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر البط المولار قطعان اليوم الإثنين نحو 40 جنيهًا.

- ووصل سعر البط البكيني الفرنساوي اليوم الإثنين إلى 20 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

- إستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث سجلت 73 جنيهًا للكيلو جرام خلال تعاملات اليوم، أما بالنسبة للمستهلك، فتتراوح الأسعار بين 83 جنيهًا، مع اختلاف طفيف حسب المنطقة والبائع.

- وسجلت أسعار الدواجن الساسو اليوم الإثنين نحو 80 جنيهًا.

- وبلغت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم الإثنين نحو 55 جنيهًا.

- ووصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الإثنين إلى 110 جنيهات.

وسجل سعر اللحم البداري تسمين أبيض اليوم الإثنين 73 جنيهًا.

وبلغ سعر اللحم الشامورت ساسو اليوم الإثنين نحو 78 جنيهًا.

ووصل سعر اللحم الشامورت رزي اليوم الإثنين 88 جنيهًا.

وسجل أيضاً سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين 210 جنيهات، ويتباين سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأحمر اليوم الإثنين نحو 146 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا.

وبلغت أسعار البيض الأبيض اليوم الإثنين نحو 146 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 155 جنيهًا.

ووصلت أسعار البيض البلدى اليوم الإثنين إلى 170 جنيهًا للمستهلك.

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