البيضاء والساسو.. إنخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس

تعرضت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن في مصر اليوم 18 ديسمبر 2024، إلى تراجعًا جديدًا، مما أثر بدوره الكبير على أسعار البيض، الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الغذائي.

وفيما يلي عرض لأهم وأحدث الأسعار في السوق المصري، سواء للفراخ أو البيض أو الكتاكيت أو البط، كما جاء في هذا تقرير "الموجز" حول الأسعار في بورصة الدواجن.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن إنخفاض لتسجل 70 جنيهًا للكيلو، مما ينعكس هذا على الأسعار التي تصل إلى المستهلك.

ويصل سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك إلى حوالي 80 جنيهًا للكيلو، وهذا التراجع يعمل على تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، التي تعتمد بشكل كبير على الفراخ كمصدر رئيسي للبروتين في وجباتهم.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم الخميس بين 35 جنيهاً و42.5 جنيه.

وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان اليوم الخميس بين 28 جنيهاً و28.5 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس بين 17 و18 جنيهاً.

وتراوحت أيضاً أسعار الكتكوت الساسو بيور اليوم الخميس بين 18 و19 جنيهاً.

وسجل سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم الخميس بين 6 و7 جنيهات.

وتراوحت أسعار الكتكوت البلدي مشعر اليوم بين 7.5 و8 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت الهجين اليوم بين 11 و12 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت الجيل الثاني اليوم الخميس إلى 14 و15 جنيهاً.

وتراوحت أسعار الكتكوت الروزي بيور اليوم الخميس بين 15 و16 جنيهاً.

وأيضاً تراوحت أسعار الكتكوت الجميزة اليوم الخميس بين 17 و17.75 جنيه.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر كيلو البط البلدي اليوم الخميس نحو 100 جنيه.

وسجل سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم الخميس نحو 70 جنيهاً.

وتراوحت أسعار كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس نحو 85 جنيهاً.

ووصل سعر كيلو البط البغالي اليوم الخميس إلى 80 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 70 جنيهًا للكيلو، ويصل أيضاً سعر الفراخ البيضاء للمستهلك إلى حوالي 80 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو اليوم الخميس 80 جنيهاً للكيلو، حيث يعتبر هذا النوع من الدواجن الأكثر طلبًا في السوق المحلي، وذلك نظرًا لجودته وسعره المعقول مقارنة بأنواع الدواجن الأخرى.

وبلغ سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس 115 جنيهاً للكيلو، وهو ما يُعد من أعلى الأسعار بين أنواع الفراخ المتداولة في السوق المصري، وذلك نظرًا لطبيعتها وإنتاجها المحدود.

ووصلت أسعار أمهات الفراخ البيضاء اليوم الخميس 57 جنيهاً للكيلو، وهو نوع آخر يستخدم في صناعة البيض، ويُعتبر من أنواع الفراخ ذات السعر الأقل مقارنة بالفراخ البيضاء العادية.

أسعار البيض اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر في بورصة الدواجن اليوم بين 145 جنيهاً و148 جنيهاً.

وتراوحت أيضاً أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 144 جنيهاً و147 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن بين 139 جنيهاً و140 جنيهاً.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس

اقرأ أيضاً:

إستمرار إستقرار أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد والبيض وغيرهم

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024