أهم بدائل الدواجن وأسعار الفراخ والبيض اليوم بكافة أنواعهم

تستمر أسعار الدواجن في ارتفاع دائم وتزداد يوماً عقب يوم في الفترة الحالية لذلك يتابع المواطنين بورصة الدواجن ساعة عقب ساعة ليجد الأسعار مازالت مرتفعة وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المربيين في فصل الشتاء، لذا سيقدم لكم الموجز في السطور التالية أهم بدائل الفراخ.

أهم بدائل الدواجن وأسعار البيض

حيث دائما ما يبحث المواطنين عن التحديث اليومي للأسعار بشكل عام وعليه نوافيكم بأسعار الفراخ البيضاء لحظة بلحظة كما جاءت في بورصة الدواجن اليوم الإثنين.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في أرض المزرعة اليوم الإثنين نحو 88 جنيهاً للكيلو بارتفاع جديد وصل 2 جنيه في الكيلو الواحد.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المحلات التجارية

بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في محلات الباعة نحو 100 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

وأما بالنسبة لسعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم فقط سجلت نحو 70 جنيهاً.

أسعار الدواجن الساسو اليوم

وبالنسبة لسعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين يأتي ما بين 105 إلى 106 جنيهاً.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الإثنين نحو 100 جنيهاً.

سعر طبق البيض اليوم

ويبلغ سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك اليوم بين 130 إلى 135 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات كبيرة على مدار السابقة.

أهم بدائل الفراخ بعد موجة الغلاء

و عقب حالة الجنون التي أصابت الفراخ البيضاء الفترة الحالية من غلاء الأسعار اضطر العديد من المواطنين إلى مقاطعة البروتينات بأنواعها، أو تحجيم معدل استهلاكها قدر المستطاع والبعض الأخر قد لجأ إلى البحث عن بروتينات بديلة بأسعار أرخص.

وهنا نوضح لك سيدتي ربة المنزل بعض البدائل المهمة التي من شأنها توفير المال لك والحفاظ على ميزانية منزلك في ظل الارتفاع الحالي للأسعار.

و من ضمن تلك البدائل هذا البديل وهو أمهات الأحمر البياض، و الفراخ الهابرد الكبيرة، حيث يقل سعر الكيلو منهما في الوقت الحالي عن 70 جنيهًا.

وأيضا تباع أمهات الأحمر البياض بسعر 65 جنيهاً للكيلو في المحلات، في حين تباع الفراخ الهابرد الكبيرة بسعر 68 جنيهاً للكيلو.

و يوجد أيضاً بديل آخر متاح في المجمعات الإستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، وهو الفراخ المجمدة، حيث تباع الآن الفرخة الواحدة التي تزن أقل من كيلو و نصف بسعر 115 جنيهاً.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

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