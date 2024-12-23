تعرف على أسعار الفراخ والبط اليوم الإثنين 23-12-2024 داخل بورصة الدواجن
أسعار الفراخ.. يحرص كثير من الأشخاص الذين يعشقون الدواجن على متابعة أسعار الدواجن بأنواعها، حيث تستمر بورصة الدواجن بتحديث الأسعار عبر المنصة الإلكترونية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، نحو 70 جنيهًا في المزرعة أي سعر الجملة بينما تباع للمستهلك بقيمة 85 جنيهًا.
أسعار الدواجن اليوم
ويستعرض الموجز، أسعار الدواجن والفراخ البيضاء والبلدي والبط وسعر كرتونه البيض، اليوم الأحد، وفقًا للأسعار المعلنة في بورصة الدواجن.
سعر الدواجن البيضاء
سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 70 و 85 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن البلدي
ويتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 108 و120 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن امهات
وبلغ سعر أمهات الدواجن البيضاء اليوم 62 جنيهًا للكيلو.
سعر الدواجن الساسو يتراوح ما بين 115 و116 جنيهًا للكيلو
سعر كيلو البانيه يتراوح ما بين 190 و210 جنيهًا للكيلو.
سعر كرتونة البيض اليوم
سجل سعر البيض الأبيض نحو 160 جنيها للكرتونة
كما يصل سعر البيض الأبيض للمستهلك لـ 170 جنيهًا
سعر البيض البلدي
وسجل سعر البيض البلدي بين 165 جنيهًا للكرتونة
ويتراوح لسعر البيض البلدي اليوم في المستهلك لـ 180 جنيهًا.
سعر البيض الأحمر
وبلغ سعر البيض الأحمر اليوم 164 جنيهًا للكرتونة
ووصل البيض الأحمر في المستهلك لـ 175 جنيهًا
سعر كيلو البط في الأسواق
سعر كيلو البط المسكوفي اليوم
حيث سجل سعر البط المسكوفي ما بين 84 و85 جنيهًا للكيلو.
وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي "عمر يوم" حوالي 40 جنيهًا.
سعر البط البلدي
وصل سعر كيلو البط البلدي لـ 150 جنيهًا.
والجدير بالذكر، أن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور عبد العزيز السيد، كشف في وقت سابق، أن هناك نسبة 40% من مربي الدواجن خرجوا من السوق، مشيرًا أنه سيتم عمل وسائل جذب لعودة منتجي الدواجن الذين تم خروجهم من المنظومة.
وأضاف "السيد" من الضروري التعامل مع أصحاب مشروعات تربية الدواجن التي تتم عن خلال وزارة الزراعة وليس عن طريق هيئة التنمية الصناعية، لأنه سيكون لديهم التطلع والتوسع بكل شئ.
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