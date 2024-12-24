أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق المصري.. اعرف التفاصيل كاملة

يتابع المواطن المصري البسيط، بشكل لحظي أسعار السلع الغذائية داخل جمهورية مصر العربية، بسبب وضع الاقتصاد المصري المتدني نظرا للوضع الاقتصادي الصعب للبلاد، مما أدى إلى عدم السيطرة على السوق المصري.

وترصد الموجز في هذا التقرير مؤشرات اسعار السلع المصرية اليوم في السوق المحلي.

انخفاض أسعار الزيوت وارتفاع الجبن..

شهدت أسعار زيوت عباد الشمس، والعدس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض، وفقاً لمنشور مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار بعض عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ: 34.51 جنيه، بتراجع 4 قروش.

وسجل كيلو الفول المعبأ: 54.44 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

وشهد كيلو الدقيق المعبأ، تراجع 65 قرشًا، ليصبح سعر : 25.22 جنيه

بينما تراجع لتر زيت عباد الشمس حوالي 5.32 جنيه ليكون سعره اليوم79.47 جنيه، .

وسجل سعر كيلو السكر المعبأ: 35.7 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة تراجع 5 قروش، واصبح سعره 31.32 جنيه،

وسجل اليوم كيلو العدس المعبأ: 61.24 جنيه، بتراجع 3.2 جنيه.

وسعر اليوم البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.29 جنيه.

بينما لتر زيت الذرة: 100.42 جنيه، بتراجع 7 قروش فقط.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.6 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.39 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

وتراجع الارز السائب 5 قروش وسجل سعر 28.32 جنيه،

بينما شهد كيلو الفول السائب زيادة 29 قرشًا وسجل سعر 45.55 جنيه،

كيلو الجبن الأبيض: 145.4 جنيه، بزيادة 6.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 266.02 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.57 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 93.18 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

نصائح الخبراء للمواطنين بشأن الأسعار

وينصح الخبراء المواطنين شراء السلع من أسواق الجملة، افضل من تجار التجزئة، كما ينصحون بالاستفادة من تراجع أسعار السلع الغذائية في هذه الفترة، قبل موسم رمضان والتي قد يشهد زيادة في الاسعار.

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