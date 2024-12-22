تراجع ملحوظ في اسعار السلع الاساسية بالأسواق اليوم الأحد

شهدت الأسواق المحلية، اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا في اسعار السلع الاساسية، ما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو استقرار الأسعار، وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين.

ومن أبرز اسعار السلع الاساسية التي سجلت انخفاضًا العدس، السكر، الأرز، والفول، بالإضافة إلى المكرونة والزيت، وسط تأكيدات حكومية على استمرار دعم السلع التموينية وتطوير معايير توزيعها.

اسعار السلع الاساسية

ونرصد معكم عبر التقرير التالي، تطورات اسعار السلع الاساسية، إذ سجلت أرقام جديدة في الأسواق وهي كالتالي:

1. انخفاض سعر العدس

سجل العدس المعبأ تراجعًا ملحوظًا بقيمة 8 جنيهات ليبلغ سعره الحالي 61 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس استجابة الأسواق للتغيرات في الطلب والعرض.

2. تراجع أسعار الزيت والفول

انخفض سعر زيت عباد الشمس ليصل إلى 85 جنيهًا للتر، مسجلًا تراجعًا بقيمة 6 جنيهات.

كما انخفض سعر الفول المعبأ بمقدار 3 جنيهات ليبلغ 60 جنيهًا للكيلوغرام.

3. انخفاض ملحوظ في سعر السكر والأرز

شهد السكر المعبأ تراجعًا بقيمة 2 جنيه ليصل إلى 35 جنيهًا.

وبلغ سعر الأرز المعبأ 33 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بمقدار 20 قرشًا.

اسعار السلع الاساسية

4. أسعار المكرونة والدقيق

تراجعت أسعار المكرونة المعبأة لتسجل 32.80 جنيهًا للكيلوغرام بانخفاض قدره 1.20 جنيه.

كما سجل الدقيق المعبأ انخفاضًا كبيرًا بقيمة 4 جنيهات ليبلغ 24 جنيهًا للكيلوغرام.

وزير التموين: استمرار الدعم وتحسين التوزيع

وبدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن عبر بطاقات التموين، حيث يتم تخصيص 134 مليار جنيه سنويًا لدعم اسعار السلع الاساسية في التموين والخبز.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث معايير توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بفعالية، نافيًا وجود أي خطط لخفض الدعم على أسعار السلع الأساسية، ومشددًا على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تحسين آليات الدعم وتطوير شبكات التوزيع.

رؤية مستقبلية للأسواق المصرية

مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم وتطوير منظومة التوزيع، يتوقع أن تشهد الأسواق المصرية استقرارًا أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

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