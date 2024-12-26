الخطة الاستثمارية ومشروعات حياة كريمة تتصدر اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الخميس اجتماعًا هامًا مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الجيزة.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الجيزة، وأهم الملفات التي تم مناقشتها.

تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة

استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات الخدمية ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

وزيرة التنمية المحلية

الخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضررة دفع وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع أهمية وضع برنامج زمني لنهوها بالكامل وسرعة إنجازها مع مراعاة المعايير الفنية خلال تنفيذ المشروعات لتحقيق أعلى استفادة من مخصصات الخطة الإستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق تليق بطموحات المواطنين من أهالى محافظة الجيزة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ الجيزة إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أى معوقات أولاً بأول والالتزام بالمواصفات المحددة.

مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كما تطرق لقاء وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الجيزة فى مركزي الصف وأطفيح.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية سرعة الإنتهاء من باقى المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين بالقرى المستهدفة.

وقال محافظ الجيزة إن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها داخل 42 قرية فى المركزين يصل إلى أكثر من 890 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وما تم تنفيذه من هذه المشروعات وصل إلى 625 مشروعاً، وجار الانتهاء من 246 مشروعاً، والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.

استعدادات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة جهود المحافظة الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وما تم توفيره من قطع أراض لازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وزيرة التنمية المحلية

ملف التصالح على بعض مخالفات البناء

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماعها مع محافظ الجيزة لبحث آخر المستجدات في ملف التصالح، والتعامل مع طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء فى ضوء التسهيلات والتيسيرات التى أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة خلال الفترة الماضية وكذا متابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.

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