مد فترة التصالح في مخالفات البناء..الحكومة تستبعد 3 حالات من القرار الجديد

أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للقانون رقم 3528 لسنة 2024 ويأتي هذا القرار بعد انتهاء الفترة المحددة في 4 نوفمبر الماضي، في إطار جهود الحكومة لتيسير إجراءات التصالح على المواطنين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقًا للقرار، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

يتطلب تقديم الطلب سداد رسوم الفحص، إما نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قيمة رسوم جدية التصالح، بناءً على فئات محددة وفقًا لنوع المخالفة.

التصالح في مخالفات البناء

الحالات المستثناة من التصالح

على الرغم من التيسيرات التي يوفرها القانون، هناك عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وتشمل:

المخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لركن السيارات، بما يخالف الغرض الأصلي من تخصيصها. البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار، أو حماية نهر النيل، أو حماية المجاري المائية من التلوث.

أسعار متر التصالح حسب قانون التصالح

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار متر التصالح على مخالفات البناء وفقًا لمساحة العقار سواء في المدن أو القرى وتوابعها، كما يلي:

1- المساحات حتى 250 مترا مربعا:

في المدن: 500 جنيه.

في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

2- المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:

في المدن: 1000 جنيه.

في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.

3- المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:

في المدن: 2000 جنيه.

في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

4-المساحات التي تزيد عن 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:

في المدن: 3000 جنيه.

في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.

5-المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:

في المدن: 4000 جنيه.

في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.

6-المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:

في المدن والقرى: 5000 جنيه.

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