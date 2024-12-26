قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات.. استثناء العاملين بالكهرباء

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات.. تصدرت تلك لكلمات البحثية محرك جوجل العالمي عقب قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإصدار قرارًا عاجلًا بشأن الإجازات إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

وكشف قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات عن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من تطبيق أحكام الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات

الموجز يسلط الضوء خلال السطور التالية على أصدر قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات رقم 4499 لسنة 2024 باستثناء العاملين بقطاع الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 ، والخاص بالاعارات والاجازات بدون أجر للعمل بالخارج .

ويشير قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات إلى أنه تم استثناء العاملون بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، هيئة الطاقة الذرية ، هيئة المواد النووية ، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، الشركة المصرية لنقل الكهرباء» من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .

وزير الكهرباء

إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج

ونص قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات، رقم 4499 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛ وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الآتي:

في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات، أنه يستثنى العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، هيئة الطاقة الذرية ، هيئة المواد النووية ، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، الشركة المصرية لنقل الكهرباء» من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه.

وفي المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات، الذي نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار برئاسة مجلس الوزراء في 22 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 2024م ).

وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقًا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالى واضعى اليد؛ على المنازل والأراضى المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء/ عمر سليمان، الجارى تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى الغربى بمحافظة الإسكندرية.

إقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء يبحث مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة مع سفير ماليزيا بالقاهرة

وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % عام 2030