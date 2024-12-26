متسبش نفسك للبرد.. 10 مشروبات تمنحك الطاقة والتدفئة في الشتاء

كلما زاد البرد حدة، كلما أصبح الإنسان يبحث عن الدفء من خلال مشروبات تمنح جسده الحرارة والطاقة، لذا يوضح الموجز في السطور التالية 10 مشروبات تمنحك التدفئة في الشتاء.

مشروبات تمنحك التدفئة

-الشاي الأسود هو أكثر المشروبات الدافئة شيوعًا في مصر، ويفضله الكثير جدًا من الناس حيث يعتبر مشروب دائم بعد الوجبات، وبجانب طعمه المميز فهو غني بمضادات الأكسدة والكافيين، مما يمنحك دفعة من الطاقة واليقظة.

مشروبات ساخنة

- القهوة من المشروبات الأكثر شعبية لزيادة الطاقة، وهي من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين جدًا وبجانب كونها تمنح الجسم التدفئة فهي كذلك تحتوي الكافيين على تأثير منبه للجهاز العصبي المركزي.

- الشاي الأخضر، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ وتقليل التوتر، كما يمد جسمك بالطاقة والدفء

- شاي الزنجبيل يعتبر من المشروبات الدافئة الممتازة لتخفيف آلام العضلات وتحسين الدورة الدموية.

- البابونج يساعد على الاسترخاء وتحسين نوعية النوم، مما يجعلك تشعر بالانتعاش في الصباح.

- النعناع له تأثير منعش ومنعش، ويساعد على الهضم وتخفيف آلام المعدة.

حليب الذهب ما هو؟

-حليب الذهب هو مزيج من الحليب والكركم، يعتبر مضادًا للالتهابات ويساعد على تقوية المناعة، ويمنحك شعور بالدفئ لا مثيل له.

- الشوكولاتة الساخنة تحتوي على السكر والكاكاو اللذين يمنحانك دفعة سريعة من الطاقة، بجانب طعمها اللذيذ والمفضل للكبار والصغار.

- عصير التفاح الساخن، غني بالفيتامينات والمعادن، ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

طريقة تحضير عصير التفاح

ضعي ماء قي قدر يغلي على النار ثم قطعي ثمرة تفاح، ومعها نصف ملعقة صغير من القرفة، عود القرنفل، والسكر في قدر على نار متوسطة، نترك المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة.

بعد أن يغلي المزيج، نرفعه عن النار ونهرس التفاح قليلاً باستخدام شوكة أو ثم نصفي، المزيج باستخدام مصفاة ناعمة للتخلص من القشور والبذور، نضيف عصير الليمونة إلى العصير المصفي ونقلب، ثم نسكب العصير في أكواب التقديم ويقدم ساخنًا.

- الحساء الدافئ سواء كان حساء الخضار أو الدجاج، فهو وجبة دافئة ومغذية تمنحك الطاقة والراحة.

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