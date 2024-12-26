أشهى 4 وصفات شوربة شتوية لعلاج البرد والتدفئة في فصل الشتاء

مع بداية فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن وصفات شوربة شتوية جديدة تضفي دفئًا على أيامهم الباردة وتساعد في مكافحة نزلات البرد.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير أربع وصفات شوربة شتوية مميزة مليئة بالخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، التي تعزز المناعة وتضمن لك راحة وطاقة في هذه الأيام الباردة.

وصفات شوربة شتوية

وتُعد شوربة الخضار بالجمبري والليمون من ضمن وصفات شوربة شتوية مثالية، بفضل مزيج الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والجمبري اللذيذ، هذه الشوربة تمنحك الدفء والنكهة المميزة التي يحبها الجميع.

مكونات شوربة الخضار بالجمبري والليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة متوسطة مفرومة

1 فص ثوم مفروم

4 أكواب مرق دجاج

1 كوب طماطم مكعبات

2 كوسة صغيرة مكعبات

1.5 كوب ذرة طازجة أو مجمدة

3 بطاطس مقطعة

500 جرام جمبري مطبوخ ومقشر

2 ملعقة كبيرة أعشاب طازجة (مثل الريحان أو الكزبرة)

عصير 1 ليمونة متوسطة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

شوربة شتوية للتدفئة

طريقة تحضير شوربة الخضار بالجمبري والليمون

سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل واطهيه حتى يلين.

أضيفي الثوم واطهيه لمدة دقيقة إضافية.

أضيفي المرق والخضروات، واتركيها على نار هادئة حتى تنضج.

أضيفي الجمبري والأعشاب وعصير الليمون، وتبلي بالملح والفلفل، ليصبح أمامك وصفة لذيذة من ضمن وصفات شوربات شتوية لذيذة.

شوربة الدجاج بالتورتيليني

تحتوي هذه الشوربة التي تعد ضمن وصفات شوربة شتوية تدفئ الجسم، على تورتيليني محشو بالسبانخ والجبن، ما يجعلها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لدعم جهاز المناعة.

المكونات:

1/2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 جزر مكعبات

1/2 كوب كرفس مكعبات

1/2 كوب بصل مكعبات

6 أكواب مرق دجاج

225 جرام تورتيليني (طازجة أو مجمدة)

1.5 كوب دجاج مشوي ومبشور

1/4 ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة التحضير:

سخني زيت الزيتون في قدر، ثم أضيفي الجزر والكرفس والبصل حتى يطروا.

أضيفي مرق الدجاج والتورتيليني، واطهي حتى تنضج.

أضيفي الدجاج والملح والفلفل، ثم قدمي الشوربة مع البقدونس.

شوربة شتوية للتدفئة

شوربة مخلل الملفوف بالتفاح

تجمع هذه الشوربة بين الطعم الحلو والمالح بفضل مخلل الملفوف الطبيعي والتفاح، ما يجعلها من أقوى وصفات شوربة شتوية للتدفئة غني بالبروبيوتيك الذي يعزز المناعة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مفرومة

2 تفاحة مقشرة ومفرومة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 كوب مخلل ملفوف مصفي

6 أكواب مرق خضار

طريقة التحضير:

سخني زيت الزيتون في قدر، ثم أضيفي البصل واطهيه حتى يلين.

أضيفي التفاح وتبليه بالملح والفلفل، واطهيه حتى يكرمل.

أضيفي مخلل الملفوف ومرق الخضار، واتركي المزيج يغلي.

خففي النار واتركي الشوربة على نار هادئة حتى تنضج.

شوربة الكرنب الكريمي والفاصوليا البيضاء

تتميز هذه الوصفة من وصفات شوربة شتوية للتدفئة، وهي شوربة بالكريمة الغنية والكرنب المفيد، بالإضافة إلى الفاصوليا البيضاء التي تحتوي على الألياف والبروتين.

المكونات:

3 علب من الفاصوليا البيضاء

1/2 كوب مرق دجاج

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 شرائح لحم مفروم

1 كوب بصل مفروم

1/2 كوب جزر مفروم

1/2 كوب كرفس مفروم

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل

1/4 ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر

1 حبة بطاطس مقشرة

2 كوب كرنب مبشور

1/4 كوب بقدونس مفروم

طريقة التحضير:

امزجي الفاصوليا مع مرق الدجاج في محضر الطعام.

سخني الزيت في قدر، وأضيفي اللحم حتى ينضج.

أضيفي الخضروات إلى المرق واطهيها حتى تنضج.

أضيفي الفاصوليا والبطاطس، واتركي المزيج يغلي.

أضيفي الكرنب والبقدونس، وتبلي بالملح والفلفل حسب الذوق.

هذه الأنواع من أفضل وصفات شوربة شتوية للتدفئة ليست فقط لذيذة، بل توفر لك أيضًا الكثير من الفوائد الصحية في فصل الشتاء، مما يساعدك على البقاء دافئًا وصحيًا في مواجهة البرد.

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