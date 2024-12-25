وداعًا للسعال الليلي والكحة الشديدة.. وصفات طبيعية من مطبخك للتخلص منها

التخلص من الكحة الشديدة.. مع بداية فصل الشتاء وزيادة الإصابة بالكحة، يبحث الكثيرون عن وصفات فعّالة للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي، حيث تعتبر هذه المشكلة من الأعراض المزعجة التي ترافق نزلات البرد والإنفلونزا، وتؤثر بشكل كبير على جودة النوم والراحة.

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية، التي يمكن تحضيرها بسهولة باستخدام مكونات متوفرة في كل منزل، وتساعد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال، مما يساهم في تحسين الراحة خلال الليل.

التخلص من الكحة والسعال الليلي

يقدم موقع الموجز فيما يلي مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي.

وصفات طبيعية للتخلص من الكحة

وصفات طبيعية للتخلص من الكحة الشديدة

وفي التقرير التالي ينشر موقع الموجز مجموعة وصفات طبيعية للتخلص من الكحة والسعال الليلي.

مشروب الماء والعسل

يعتبر مشروب الماء والعسل من العلاجات الطبيعية المعروفة لتخفيف الكحة الجافة والرطبة. يمتاز العسل بقدرته الفائقة على تهدئة الحلق المتهيج بفضل تغطيته للأغشية المخاطية، مما يقلل من الشعور بالتهيج، كما يساهم العسل بشكل كبير في تخفيف السعال الليلي، وقد أظهرت بعض الدراسات أن العسل يمكن أن يكون فعالًا في علاج الكحة بنفس القدر الذي توفره الأدوية الخاصة بالسعال، بالإضافة إلى ذلك، يساعد العسل في علاج الكحة المصحوبة بالبلغم، حيث يعمل على تفكيكه وتسهيل خروجه.

لتحضير هذا المشروب، يكفي إضافة ملعقة كبيرة من العسل الخام إلى كوب من الماء المغلي، ويمكن أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون لتعزيز الفائدة.

وصفات طبيعية للتخلص من الكحة

مشروبات عشبية

تتعدد المشروبات العشبية التي تساعد في تخفيف أعراض الكحة، ومن أهم هذه المشروبات:

شاي الزنجبيل، ويتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساعد في تهدئة الحلق وفتح الشعب الهوائية المتهيجة، كما يعمل الزنجبيل على تفكيك المخاط في الرئتين، مما يقلل من الكحة المصحوبة بالبلغم.

لتحضير شاي الزنجبيل، يتم تقشير الزنجبيل وتقطيعه إلى شرائح رفيعة، ثم إضافتها إلى 4 أكواب من الماء المغلي، و يغلى المزيج لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تصفيته وشربه. يمكن إضافة العسل والليمون لتعزيز الطعم والفعالية.

شاي الزعتر، وستخدم الزعتر منذ القدم لعلاج السعال الجاف بفضل محتواه من مركبات الفلافونويد التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين استرخاء الحلق، ولتحضير شاي الزعتر، يمكن نقع ملعقتين صغيرتين من أوراق الزعتر المطحونة في كوب من الماء المغلي لمدة 10 دقائق. يمكن إضافة العسل لتحسين النكهة.

شاي النعناع، ويحتوي النعناع على المنثول، الذي يساعد في تهدئة الحلق وتفكيك المخاط المتراكم في الجهاز التنفسي، مما يسهل إخراجه أثناء السعال، ولتحضير شاي النعناع، يمكن إضافة 15 ورقة نعناع إلى كوبين من الماء المغلي، وتركها لتنقع لمدة 5 دقائق، ثم تصفيتها وشربها.

وصفات طبيعية للتخلص من الكحة

مشروبات أخرى لعلاج الكحة

مشروب الكركم، ويحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في تخفيف الكحة، ولتحضير مشروب الكركم، يغلى الكركم مع الماء ويضاف العسل لتحسين النكهة.

مشروب عرق السوس، ويحتوي عرق السوس على خصائص تساعد في تفكيك البلغم وتخفيف السعال، و لتحضير مشروب عرق السوس، يُغلى الجذر المقطع مع الماء لمدة 10 دقائق.

عصير الأناناس، يعد عصير الأناناس من المشروبات الفعالة في علاج الكحة، حيث يحتوي على إنزيم البروميلين، الذي يقلل من الالتهابات ويساعد في تكسير البلغم المتراكم، ويمكن تناول عصير الأناناس بمفرده أو مع إضافات مثل العسل والزنجبيل أو فلفل الكايين لتحسين تأثيره.

وصفات طبيعية للتخلص من الكحة الشديدة

اقرأ أيضا:

فوائد سحرية لـ ورق الجوافة في علاج الكحة والاحتقان

طرق سهلة للتغلب على السعال المتكرر في الصيف