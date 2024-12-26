إزالة جير الأسنان بطرق طبيعية .. دليل شامل للعناية بالفم

إزالة جير الأسنان.. يرغب العديد من المواطنين، في الحصول على ابتسامة بيضاء لامعة، ولكن هناك البعض يعانون من جير الأسنان، والذي يتراكم من اللويحات البكتيرية التي تتكون على الأسنان كما أنها تتشكل ولا يمكن إزالتها لأنها عبارة عن طبقة لزجة تتكون من بقايا الطعام والمشروبات.

إزالة جير الأسنان

ويتكون جير الأسنان من تفاعل معادن اللعاب البلاك حتي يؤدي إلى تكوين الجير ليشكل طبقة صلبة بنية أو صفراء اللون بقرب من اللثة.

أسباب تكوين الجير

يتكون الجير على خط اللثة وفي أماكن يصعب وصولها أثناء تنظيف الفم، وذلك عكس البلاك التي يمكن إزالته بسهولة، ولكن إزالة الجير إلا بواسطة طبيب الأسنان وذلك باستخدام أدوات متخصصة.

كما يؤدي الجير إلى تهيج اللثة والتهابها كما أن وجود الجير يزيد تراكم من البكتيريا التي قد تهاجم الأسنان، بالإضافة إلى ذلك، يسبب الجير رائحة فم كريهة مستمرة، ويؤدي إلى اصفرار الأسنان بسبب امتصاص أصباغ الأطعمة والمشروبات.

مشروب يقضي على إزالة جير الأسنان

يعد عصير الليمون، من أشهر العلاجات المنزلية الشائعة وذلك لمكافحة جير الأسنان واصفرارها بفضل خصائصه الطبيعية، كما يحتوي الليمون على حامض الستريك الذي يتمتع بخصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد في محاربة البكتيريا التي تساهم في تكوين البلاك والجير.

كما يساهم حموض الليمون في التخلص من البقع السطحية على الأسنان، مما يساعد في استعادة بياضها إلى حد ما.

إزالة جير الأسنان

فوائد عصير الليمون للأسنان

بالإضافة إلى القضاء على الجير، يساعد عصير الليمون في محاربة رائحة الفم الكريهة الناتجة عن البكتيريا.

وبالرغم من الفوائد الكثيرة لليمون ولكنه يساعد على القضاء في رائحة الفم الكريهة الناتجة عن البكتيريا، ولكن يجب أن يكون استخدامه بحذر بسبب حموضته، لأنه يتسبب في إتلاف مينا الأسنان بمرور الوقت.

إزالة جير الأسنان

طريقة عصير الليمون لـ إزالة جير الأسنان

ويستعرض الموجز، طرق استخدام الصحيحة لعصير الليمون، على النحو التالي:

قبل استخدامه كغسول للفم يفضل خلط عصير الليمون مع الماء بدقائق.

لتجنب تآكل المينا يفضل استخدام الخليط مرة أو مرتين فقط في الأسبوع

شطف الفم جيدًا بعد استخدام عصير الليمون.

استخدام عصير الليمون مع صودا الخبز للحصول على تأثير تبييض إضافي ولكن بحذر.

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