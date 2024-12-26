أسرار التغلب على جفاف اليدين في الشتاء .. خطوات سهلة ومجربة

جفاف اليدين في الشتاء.. يعاني العديد من الأشخاص في جفاف اليدين في الشتاء، بسبب تغيرات الطقس وانخفاض في درجات الحرارة، من تشقق اليدين والجفاف كما يسبب الجفاف احمرار وألم في الغالب تشققات التي تؤثر على البشرة.

أسباب جفاف اليدين في الشتاء

ولهذا يستعرض الموجز، الأسباب الرئيسية، التى تؤدي لجفاف اليدين والتشقق في فصل الشتاء وكيفية الوقاية منها والأخذ ببعض النصائح لترطيبها، ويأتي ذلك وفقًا لموقع هيلثي.

نقص الترطيب

يعد استخدام المرطب هو عنصر في غاية الأهمية في فصل الشتاء والذي يتجاهل الكثير عنه لذا يجب ترطيب اليدين بعناصر غنية بالعناصر المغذية مثل زبدة الشيا والجلسرين وذلك لحماية الجفاف وحماية الجلد من التشقق.

الهواء البارد والجاف

يسبب الهواء الجاف والبارد إلي فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية، وذلك يجعل اليدين أكثر عرضة للجفاف والتشقق.

التعرض المستمر للهواء الجاف

يجب الاحفاظ على التدفئة لأن كثرة البرودة تسبب جفاف وتقليل نسبة الرطوبة وهذا يؤثر سلب على البشرة.

جفاف اليدين في الشتاء

استخدام الماء الساخن

الماء الساخن في فصل الشتاء يسبب جفاف البشرة وتقليل الرطوبة كما أنها تعمل على إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نسبة الرطوبة في اليدين.

المنظفات الكيميائية

المنظفات الكيميائية التي تحتوي على مواد قاسية يمكن أن تساهم في جفاف البشرة. هذه المواد تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، مما يزيد من جفافه ويجعله أكثر عرضة للتشقق.

جفاف اليدين وتشققها في فصل الشتاء وكيفية الوقاية منها بطرق آمنه.

جفاف اليدين في الشتاء

نصائح للعناية من جفاف اليدين في الشتاء

استخدام مرطبات غنية تحتوي على زيوت طبيعية مثل وزبدة الشيا وزيت جوز الهند.

تجنب الماء الساخن عند غسل اليدين وبدلاً من ذلك استخدم ماء أكثر دفئًا.

لترطيب الجسم من الداخل يجب شرب الماء بكثرة وذلك للمساعدة في الرطوبة.

لتجنب الجفاف استخدام مرطبات للهواء داخل المنزل.

لحماية اليدين من البرودة.والجفاف ارتداء القفازات عند الخروج.

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