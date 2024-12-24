كيف تحمي نفسك من مشاكل التهاب الجيوب الأنفية خلال الطقس البارد ؟

الجيوب الأنفية.. يعاني الكثير من الأفراد بسبب تغيرات الطقس وخاصة في فصل الشتاء وانحفاض درجات الحرارة، والهواء البارد من مشاكل صحية في الجيوب الأنفية، حيث تتفاقم الأعراض المرتبطة بحساسية والتهاب الأنف وتسبب صعوبة في التنفس.

الجيوب الأنفية

ولكن لا داعي للقلق يستعرض الموجز، نصائح يمكن أن تساعد مرضى الجيوب الأنفية في الشتاء للتعامل مع الأعراض والتمتع بحياة أكثر راحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

حيث تختلف أعراض التهاب الجيوب الأنفية، وذلك حسب نوع الالتهاب "حاد، تحت الحاد، أو مزمن"، ومنها:

انسداد الأنف: صعوبة في التنفس من خلال الأنف.

إفرازات أنفية: مخاط سميك يخرج من الأنف أو يتدفق إلى الحلق .

آلام وضغط في الوجه: خصوصًا حول العينين، الأنف، أو الجبهة.

الصداع: ألم يزداد عند الانحناء للأمام أو الاستلقاء.

فقدان حاسة الشم: مؤقتًا أو بشكل دائم.

السعال: خصوصًا في الليل نتيجة تدفق المخاط إلى الحلق.

الجيوب الأنفية

التعب والإرهاق: نتيجة ضعف التنفس ونقص الأكسجين.

رائحة الفم الكريهة: بسبب تراكم المخاط والبكتيريا.

التهاب الحلق: نتيجة تدفق المخاط من الأنف إلى الحلق.

تورم حول العينين أو الوجه: خصوصًا في حالات الالتهاب الشديد.

نصائح لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

حيث تأتي نصائح فعالة لمساعدتك في التخفيف من أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء، وحماية نفسك من تدهور الحالة على النحو التالي:

أولًا: تنظيف الأنف بالمحلول الملحي

يعد الوسائل الجيدة لتطهير الأنف من المخاط والأوساخ، استخدام المحلول الملحي لأنه يساعد في ترطيب الممرات الأنفية.

ويمكن استخدام جهاز غسل الأنف أو البخاخات الملحية بشكل منتظم لتحسين التنفس.

ثانيًا: حافظ على نظافة المنزل

يجب الحفاظ على نظافة المنزل بانتظام لأن الغبار والعث يسبب تهيج الجيوب الأنفية، وخاصة في بعض الأماكن التي تتراكم فيها الأتربة كما يُفضل استخدام مكنسة كهربائية مزودة بفلتر لتقليل الملوثات في الهواء.

الجيوب الأنفية

ثالثًا: استنشاق البخار

لفتح الممرات الأنف وتخفيف الاحتقان يجب استنشاق البخار، عن طريق استخدام الإناء الساخن أو الاستحمام بالماء لإنتاج بخار مفيد ويمكن إضافة الإناء بعض الزيوت العطرية منها زيت النعناع.

رابعًا: تجنب المهيجات

تجنب التعرض للمركبات الكيميائية مثل المواد العطرية أو دخان السجائر التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية

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