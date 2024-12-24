لمرضى الضغط المرتفع.. حلولا فعالة لتجنب ارتفاعه ليلا

يعد ارتفاع ضغط الدم هو من أصعب الحالات الطبية التي تواجه الكثير من الأشخاص، خاصة وإن له الكثير من المخاطر التي تؤدي للوفاة، فهو يسمى "القاتل الصامت"، وهذا بسبب أنه لا يظهر أي أعراض خطيرة على الأشخاص المصابين به.

ويعد ارتفاع ضغط الدم ليلا من أصعب الأشياء التي يواجهها مرضى الدم ليلا، فهو يكون خطرا على القلب، لذا الموجز تقدم حلولا فعالة لخفض ضغط الدم ليلا.



شاي الأعشاب

جرب أن تشرب يوميا كوبا من شاي الأعشاب فهو له قدرة هائلة على خفض ضغط الدم ليلاً، فضلا عن أنه يمكنك الاختيار من الأعشاب كشاي الكركديه أو شاي البابونج، فهي تعمل على الاسترخاء وتساعد في خفض ضغط الدم.

ويعد أفضل وقت لشرب شاي الأعشاب في فترة الليل فهو يجعلك تتحكم في ضغط الدم قبل النوم.

تمارين التنفس

وتعد تمارين التنفس من أفضل الطرق لخفض ضغط الدم ليلا، وتلك الخطوة البسيطة وخاضة بعد وجبة العشاء، تخفف حدة التوتر بشكل كبير وتساعد في خفض ضغط الدم.

أطعمة غنية بالمغنيسيوم

إضافة الأطعمة الغنية بالمغنسيوم للوجبة المسائية تساهم بشطل كبير في خفض ضغط الدم، وخاصة وجبة السبانخ والوز، غمن الضروري أن يجعل مرضى الضغط المرتفع تلك الوجبات جزءا من نظامهم الغذائي، فهذا من شأنه تعزيز صحة القلب.

تقليل الملح

احذر السم الأبيض وهو الملح فهو أكبر عدو للإنسان، فمن الضروري لان يحذر مريض الضغط المرتفع من تناول الملح الأبيض، وخاصة في فترة الليل، ويمكن تحويل استخدام الملح إلى أعشاب، فهي تحسن نكهة وطعم وجباتك، عند محاولة التحكم في ضغط الدم في المنزل.

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