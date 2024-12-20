القهوة وأعداؤها الخمسة.. تجنب تناول هذه الأطعمة معها

تُعد القهوة من المشروبات الأكثر شيوعًا حول العالم، حيث يُقبل الكثيرون على تناولها لما تُقدمه من فوائد صحية، خاصةً لمرضى السكري والقلب، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها مع القهوة لما قد تسببه من تفاعلات سلبية على الصحة، ويستعرض الموجز في هذا المقال أبرز تلك الأطعمة، وفقًا لما نشره موقع "Health".

1. الفواكه الحمضية

تتميز القهوة بطبيعتها الحمضية، وعند تناولها مع الفواكه الحمضية مثل البرتقال أو الجريب فروت، قد يتسبب ذلك في اضطرابات بالجهاز الهضمي.

المخاطر المحتملة

زيادة احتمالية الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي (GERD)، والذي يرافقه أعراض مثل الغثيان، الانتفاخ، وحرقة المعدة، فضلا عن تهيّج بطانة المعدة وتفاقم الأعراض السابقة.

2. اللحوم الحمراء

اللحم الأحمر هو أحد أغنى مصادر الحديد الهيمي، الذي يُمتص بسهولة في الجسم، لكن تناول القهوة مع اللحوم الحمراء، يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد بسبب تأثير القهوة على الأمعاء، وتقول الدراسات إن تناول ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا، قد يؤدي إلى خفض مستويات الحديد في الجسم، ما يقلل من فوائد اللحوم الصحية.

3. الحليب ومنتجاته

يشير الباحثون إلى أن الكافيين الموجود في القهوة، يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم عند تناوله مع الحليب، ومن أضراره المحتملة انخفاض الكالسيوم الغذائي في الجسم، ما يؤثر على صحة العظام على المدى البعيد.

القهوة

4. الأطعمة المقلية

ويقدم موقع الموجز، أضرار الأأطعمة المقلية عند تناولها مع القهوة في السطور التالية..

الأطعمة المقلية تُعد غنية بالدهون غير الصحية، وعند تناولها مع القهوة قد تتسبب في تأثيرات سلبية على صحة القلب، وهو ما يُنذر بخطر الإصابة بخلل شحميات الدم، حيث يمكن أن يزيد استهلاك القهوة بكميات كبيرة من مستويات الكوليسترول السيئ (LDL)، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مع الاستهلاك المفرط.

5. الأطعمة الغنية بالصوديوم

القهوة تحتوي على مركبات تؤثر على ضغط الدم، لذا فإن تناولها مع الأطعمة المالحة قد يؤدي إلى تأثيرات مضاعفة، ومن ثم يجب الحد من تناول الصوديوم إلى أقل من 2300 مليغرام يوميًا، كما توصي جمعية القلب الأمريكية.

واستنادا على ما سبق، فالقهوة مشروب مميز يمكن أن يكون مفيدًا للصحة عند تناوله باعتدال، ولكن يُفضل مراعاة التوقيت والأطعمة المصاحبة لها لتجنب أي أضرار محتملة.

اقرأ أيضا

يمنع الأزمات القلبية ويعزز المناعة.. فوائد سحرية عن القهوة

ارتفاع أسعار القهوة عالميًا يثير قلق عشاق المزاج.. تعرف علي التفاصيل والأسباب