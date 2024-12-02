اضرار غير متوقعة من الإستحمام بالماء البارد في الشتاء ...احذر منها

أضرار الإستحمام بماء بارد.. في الغالب خلال الشتاء يفضل العديد تجنب الإستحمام بماء بارد خشية التعرض للبرودة الشديدة لكن هناك البعض من الذين لا يفضلون اطلاقا الاستحمام بماء ساخن في اي وقت ربما لخوفهم من درجات الحرارة المرتفعة او لتفضيلهم شعور الانتعاش الذي يجلبه الماء البارد لكن لهذا اضرار عديدة يقدمها لكم الموجز في السطور التالية

الاضرار التي تنتج عن الاستحمام بماء بارد

لـ الإستحمام بالماء البارد ربما قد يعرض المرء الى مخاطر عديدة كالإصابة بنزلات البرد وارتفاع حاد في درجات حرارة الجسم مما قد تسبب الحمى وفي اوقلت نادرة الحدوث قد تؤدى الى الوفاة تحديدا مع الحالات التي تعاني من امراض القلب , وليس ايضا في الاستحمام وحسب فربما قد يسبب الماء البارد عند السباحة به اثناء قضاء الاجازات او الذهاب للمصايف في فصل الصيف اذ تؤدي السباحة في ماء بارد الى المخاطر الاتية

الخطر الناتج عن السباحة في ماء بارد

انخفاض درجة حرارة الجسم : والتي يطلق عليها المصطلح العلمي Hypothermia وهي حالة جسدية تحدث للجسم عندما تنخض درجة حرارة الجسم عن 35 درجة مئوية واشهر اعراضها زرقة الشفاه ,ارتعاش الجسد و البشرة الشاحبة

صدمة المياه الباردة والتي يطلق عليها علميا COLD WATER SHOCK وهي حالة التفاجؤ التي تصيب الجسم عند لمسه لمياه شديدة البرود لكنها مدتها لا تزيد عن الدقيقة ونصف واشهر اعراضها :ارتفاع معدل سرعة التنفس

تجمد الاطراف وتعرف علميا باسم Chilblains وينتج عنها انتشار بقع حمراء تتكون عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة فور الخروج من اماكن ذات درجات حرارة شديدة الانخفاض وهي ليست بمؤشر خطر لكنها قد تسبب الازعاج الشديد عند حدوثها

افعال يجب الحرص عليها عند الاستحمام بماء بارد

من الافضل الإستحمام بماء دافئ طيلة فترة الاستحمام لكن اذا اردت استحم بالماء البارد لمدة تتراوح بين الثلث والنصف ساعة على الاكثر مع البقاء تحت الماء الساخن لدقائق معدودة قبل تبديل درجة حرارة الماء

اذا كنت تعاني من المرض او الارهاق البدني فابتعد عن فعل ذللك لانه قد يسيئ من حالتك الصحية ويبطئ سرعة الشفاء

افعال يجب الحرص عليها عند السباحة في ماء بارد

ارتداء ملابس سباحة ملائمة والنزول الى الماء بشكل تدريجي

فكر بحرص قبل الشروع في هذا النشاط الذي قد لا يتوافق مع كافة الاشخاص

احرص على السباحة وسط جماعات ليكون هناك نجدة في حالة تعرضك للخطر

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