احذري تسبب السرطان.. نصائح هامة لتفادي أضرار طلاء الأظافر الخطيرة

يعد طلاء الأظافر من الوسائل الجمالية التي تستخدمها النساء للتعبير عن الأناقة والجمال، إلا أن التساؤلات حول تأثيره على الصحة أصبحت محور اهتمام الأطباء وخبراء الجلد أيضاً، فما هى المخاطر المحتملة التي يمكن أن يسببها؟ وما المواد الكيميائية التي تجعل البعض يتجنبه.

ويجيب الموجز عبر السطور التالية على تلك التساؤلات بالإضافة إلى التعرف على أضرار طلاء الأظافر الخطيرة.

طلاء الأظافر وأضراره الخطيرة



مواد كيميائية خطيرة متواجدة في طلاء الأظافر

وبحسب ما قاله الدكتور خالد محمد توفيق، استشاري الأمراض الجلدية، فإن طلاء الأظافر يحتوي غالبًا على 3 مواد كيميائية رئيسية: التولوين، الفورمالديهايد، والفثالات، والتي تحمل مخاطر صحية قد تستدعي الحذر.

أهم مخاطر طلاء الأظافر

- التولوين هو مادة سامة، إذ يوضح الدكتور توفيق، أن التولوين هو مادة كيميائية تُستخدم في طلاء الأظافر وذلك لجعل الطلاء سائلًا وسهل الإستخدام، ومع ذلك، فإن استنشاق هذه المادة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل تهيج الجهاز التنفسي وأعراض سُمّية على الجهاز العصبي.

- الفورمالديهايد: خطر محتمل للسرطان، حيث أضاف استشاري الأمراض الجلدية أن الفورمالديهايد، الذي يُستخدم كمادة حافظة ومقوية للأظافر، قد تم تصنيفه من قبل المعهد الوطني للسرطان كمادة مسرطنة، فإن خطر الإصابة بالسرطان يرتبط عادة بالتعرض المتواصل والكميات الضخمة، كما هو الحال لدى عمال المصانع أيضاً.

- والفثالات: يسبب تأثير على الهرمونات، حيث أشار توفيق، إلى أن الفثالات تُعد مادة كيميائية يمكن أن تؤثر على التوازن الهرموني في الجسم، ولحسن الحظ، بدأت الكثير من الشركات المصنعة بالتخلي عن هذه المادة في إنتاج طلاء الأظافر أو تقليلها بشكل كبير منها.

أخطار على الجلد والصحة العامة

تابع موقع Live Science العلمي إلى أن طلاء الأظافر يمكن أن يسبب تهيج الجلد المحيط بالظفر وذلك بسبب المكونات الكيميائية، وترتفع هذه المخاطر حين استخدام الطلاء في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، حيث بإمكان استنشاق المواد الكيميائية الضارة بتركيزات مرتفعة.

بدائل للطلاء أكثر أماناً

وقال الدكتور توفيق، أن استخدام طلاء الأظافر الخالي من المواد الضارة مثل التولوين والفورمالديهايد يُعتبر خيارًا أكثر أمانًا، ومؤكداً على ضرورة تهوية المكان جيدًا حين استخدام الطلاء وذلك لتقليل التعرض للمواد الكيميائية المحمولة في الهواء.

هل طلاء الأظافر يسبب مرض السرطان ؟

وبناءً على موقع Harvard Health، لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن الفورمالديهايد المتواجد في طلاء الأظافر يرفع من خطر الإصابة بالسرطان بشكل مباشر، ويظل الحذر مطلوبًا أثناء التعامل مع هذه المنتجات.

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