أسباب جفاف وتساقط الشعر في فصل الشتاء .. وطرق علاجه

يتساقط الشعر بشكل طبيعي كل يوم، وغالبًا ما يفقد الأفراد ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا، ومع ذلك، يعانى العديد من الأشخاص من إستمرار تساقط الشعر بشكل غير طبيعى خاصة طوال فصل الشتاء.

وقد يتسبب الهواء البارد في أشهر الشتاء هذه التهاب في جذع الشعر وإضعاف جذوره، ولعل الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر هي الصلع الوراثي عند الذكور والإناث أيضاً، وأحياناً قد تكون أمراض أخرى أو خيارات نمط الحياة مسئولة أيضًا عن تساقط الشعر.

لذلك من المهم زيارة الطبيب في هذه الحالات ومعرفة السبب الحقيقى وراء تساط الشعر وذلك لتحديد مسار علاج مناسب، لذا، سيقدم لكم الموجز فيما يلي أسباب تساقط الشعر في فصل الشتاء.

عوامل تساعد على تساقط الشعر في فصل الشتاء

أسباب تساقط الشعر

أولا غسل الشعر بمنتجات غير مناسبة

إن غسل الشعر وترطيبه بمنتجات غير صحية أو مناسبة قد يسبب ترققه أو تساقطه لأن الشعر هش وسهل التلف، لذلك قومي بإستخدام شامبو لطيفًا، حيث أن بإمكان بعض أنواع الشامبو أن تجرد شعرك من الرطوبة، لذلك ضعي بلسمًا مرطبًا بعد الشامبو، وتأكدى من أن البلسم يقوم بتغطية خصلات شعرك، مما يقلل من نسبة التقصف، حيث يعمل على استخدام البلسم في كل مرة بعد غسل شعرك وترطيبه على تقليل التقصف والأطراف المتقصفة والتجعد، لذلك قومي بلف شعرك بمنشفة من الألياف الدقيقة وذلك لمساعدته على الجفاف بشكل أسرع، ويعمل هذا على تقليل الوقت الذي تقضيه في تجفيف الشعر.

ثانياً العلاج بالزيت الساخن

يلجأ معظم الناس إلى استخدام زيت الشعر الساخن في فصل الشتاء وذلك للتخلص من تساقط الشعر، وقد يؤدي أيضاً استخدام الزيت الساخن إلى زيادة تساقط الشعر، كما يعمل على تسخين الشعر، مما يسبب إتلافه بشكل أكبر.

ثالثاً تصفيف الشعر بشكل دائم

يجب أن تتوقفي عن صبغ الشعر وتجعيده وفرد الشعر بالمواد الكيميائية، فإذا كنتِ تريدين استخدام هذه المنتجات، فابحثي عن مكان يستخدم منتجات صحية وآمنة لتصفيف الشعر وتجنب إتلافه وأيضاً بجانب وجود أفراد متخصصين يعرفون طريقة فحص فروة رأسك وشعرك بهدف العثور على المنتج الأنسب لك، وتأكدي من استخدامهم مرطب لشعرك عقب الإنتهاء من تصفيفه.

وقلّلي من استخدام مكواة التجعيد ومكواة فرد الشعر والأمشاط الساخنة، واستخدميها فقط في المناسبات الخاصة وعند الحاجة، فهذه المنتجات ترفع من حرارة شعرك، مما قد يسبب إضعافه وتساقطه.

رابعاً لا تجهدي شعرك وتسحبيه لصناعة تسريحات شعر ضيقة

توقفي عن شد شعرك للخلف على شكل ضفائر أو ضفائر صغيرة أو كعكات أو ذيل حصان، حيث أن تساقط الشعر قد ينتج عن شده وخاصة عند القيام بها بانتظام، فأي شيء يقوم بشد شعرك بمرور الوقت قد يسبب تساقطه وبشكل لارجعة فيه، لذلك بإمكانك تصفيف شعرك على شكل ضفائر فضفاضة أو كعكة منخفضة لمنع الشد وتجنب هذا النوع من تساقط الشعر.

وأخيراً التدخين وتناول الطعام الصحي

يلزم التوقف عن التدخين إذا كنت تدخن، حيث يؤدي التدخين إلى تفاقم نسبة تساقط الشعر من خلال التسبب في تهيج في كافة أنحاء الجسم.

وقد ينتج تساقط الشعر عن عدم تناول كمية جيدة من بعض العناصر الغذائية، مثل البروتين أو الحديد، لذلك إذا كنت تعانى من تساقط الشعر أضف أطعمة غنية بالبروتين والحديد إلى نظامك الغذائي.

تساقط الشعر

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