ماسك طبيعي بمكونات سهلة وبسيطة لتفتيح البشرة في المنزل .. تعرف عليه

تسعى النساء إلى البحث عن ماسكات طبيعية، وذلك بعد تعرض البشرة لأشعة الشمس مما يؤدي إلى تدهور نضارتها، وفقدان لونها الطبيعي، ومع انتشار المسكات الكميائية الضارة تسعى النساء في كل مكان إلى الحصول على مسكات طبيعية غير ضارة تعالج لا تهلك البشرة.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز أبرز وصفة طبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإعطائها نضارة وصحة.

ماسك طبيعي لتفتيح البشرة

الطماطم: تعتبر الطماطم شئ صحي للبشرة، وذلك بفضل المركبات الداخلية لها، إذ تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تفتيح لون البشرة وتغذيتها، وبالتالي تساهم في التخلص من آثار الشمس وإعطائها نضارة.

القهوة: ومن المعروف أن القهوة من العناصر الطبيعية التي تحتاج إليها البشرة، إذ تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تعزز من قوة البشرة في مواجهة الشمس، وتساهم في الحفاظ على لون البشرة الطبيعي وتفتيحها بشكل طبيعي للغاية.

العسل: من المعروف ان العسل يحتوي على بكتيريا حية نافعة، ومجموعة من الأحماض الأمينية، ويصنف كمساعد على تنظيف مسام البشرة، بالإضافة لترطيبها، كما يساهم في التقليل من الحروق الناتجة عن الشمس ويؤدب إلى تفتيحها مع الوقت.

كيف يتم عمل الماسك

تصفى المياه الداخلية لنصف ثمرة من الطماطم، ومن ثم تخلط العصارة مع معلقة من القهوة، بالإضافة إلى معلقة من العسل، ويقلب جيدًا، وفي الخطوة الأخيرة يوضع على البشرة ويترك 20 دقيقة، ويغسل بماء بارد مع محاولة فركه.

نصائح لتفتيح البشرة

يجب استخدام هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

كما لابد إجراء اختبار تحسس على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدام أي وصفة جديدة لتأكد من عمد ضر بشرتك.

ولا بد شرب كميات كافية من الماء وتناول الفواكه والخضروات يساهم أيضًا في تحسين مظهر البشرة وإعطائها منظر طبيعي صحي.

وفي الختام نؤكد على أن أفضل خيار لتفتيح الشرة هي المسكات الطبيعية وننصح النساء بالابتعاد عن الحلول الكميائية المضرة.

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فوائد ماسك الطماطم للبشرة للقضاء على البقع الداكنة