دليل العناية بالبشرة في الشتاء .. روتين بسيط للفتيات المراهقات

يعد فصل الشتاء موسم مليء بالتحديات للبشرة خاصة للفتيات المراهقات، الذين يتعرضون لتغيرات مفاجئة في بشرتهم لأكثر حساسية، كما يعد الاحمرار والالتهابات والجفاف والتشقق من أبرز مشاكل البشرة التي تواجهن في الشتاء، ويمكن استخدام منتجات طبيعية تعتني بالبشرة وتحميها من العوامل الخارجية دون الإضرار بها.

العناية بالبشرة في الشتاء

العناية بالبشرة في فصل الشتاء ليست مهمة صعبة بالنسبة للفتيات المراهقات، إذا تمت باستخدام المكونات الطبيعية المناسبة، واعتماد روتين بسيط ومكونات آمنة تحافظ على جمال البشرة وصحتها دون تعريضها للضرر.

أهمية العناية بالبشرة في الشتاء

كما أن البشرة تفقد نسبة الرطوبة، وذلك بسبب تغييرات الطقس و إنحفاض درجات الحرارة، مما يسبب لها الجفاف، فيجب على الفتيات المراهقات الاهتمام بالبشرة خلال هذه الفترة لعدم تدهورها، وهذا يأتي من خلال استخدام مكونات طبيعيي التي تعمل على تغذية البشرة وتحافظ على نضارتها بطرق آمنة.

روتين يومي للعناية بالبشرة في الشتاء

ترطيب البشرة

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة، أنه للحصول على بشرة صحية خلال الشتاء، يمكن اتباع هذا الروتين البسيط باستخدام مكونات طبيعية:

تنظيف البشرة

يجب استخدام منظف طبيعي لتنظيف البشرة مثل خليط العسل مع الحليب لأنه يساعد على ترطيبها وتهدئتها وتلطيفها.

العناية بالبشرة في الشتاء

التقشير الأسبوعي

يلزم إزالة الجلد الميت باستمرار من على البشرة لذا يمكن استخدام مقشر طبيعي مثل زيت الزيتون والسكر

طريقة التحضير: قم بخلط مع من زيت الزيتون ومعلق من السكر حتي التجانس وبعد ذلك يمكنك دتليك على البشرة بحركة خفيفة ويفضل تكون مرة في الأسبوع، حتى تصبح البشرة اكثر إشراق وطبيعي.

الترطيب العميق

الترطيب من أهم الخطوات التي تحتاجها البشرة كما يمكن استخدام زيت جوز الهند أو زبدة الشيا كمرطب بعد تنظيف البشرة، ويفضل يكون مساءًا للحصول على بشرة ناعمه.

مكونات الطبيعية المفيدة للبشرة في الشتاء

يستعرض الموجز، بعض ماسكات طبيعية ومفيدة للبشرة الحساسة على النحو التالي:

ماسك الشوفان: يقوم بتهدئة البشرة المتلهبة والمتهيجة.

ماسك الألوفيرا: هو مكون يقوم بعملية الترطيب كما أنه يساعد على علاج الجفاف والاحمرار والالتهابات.

ماسك زيت الزيتون: هو غني بمضادات الأكسدة ويعمل كحاجز لحفظ الرطوبة.

العناية بالبشرة في الشتاء

ماسك العسل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة.

ماسك زيت جوز الهند: هو عنصر يقوم بتغذي البشرة كما أنه يحمي من التشقق.

نصائح تساعدك للعناية بالبشرة

يلزم استخدام واقي الشمس، باستمرار في الأيام الغائمة أو العادية لأنها يمكن للبشرة تتعرض للأشعة فوق البنفسجية.

يجب شرب الماء بانتظام لأنه يحافظ على رطوبة لبشرة والجسم من الداخل.

العناية بالبشرة في الشتاء

يجب ترطيب المباشر بعد الاستحمامـ لأنه يساعد الجسم والبشرة على الرطوبة.

تجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا، لأنه يسبب جفاف للبشرة، ويفضل استخدام الماء الدافئ.

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