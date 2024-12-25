لكل عروس مقبلة على الزواج.. تعرفي على فوائد الحمام العشبي

تعد تجربة الحمام العشبي من أقدم وأبسط الطرق الطبيعية للإسترخاء وتجديد الطاقة البدنية والنفسية، فإستخدام الأعشاب الطبيعية في الحمام هو وسيلة رائعة؛ للتخلص من التوتر وتنقية الجسم.

ويعتبر حمام الأعشاب هو خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الهدوء وذلك بعيدًا عن ضجيج الحياة اليومية، ويعتمد أيضاً بشكل كبير على الفوائد العلاجية التي تتيحها النباتات الطبيعية،

ماذا تعرف عن الحمام العشبي

فوائد الحمام العشبي



ومن ناحيتها، أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الحمام العشبي هو ليس مجرد وسيلة للإسترخاء، بل هي أيضاً علاج طبيعي يعيد التوازن لجسمك وروحك، وهو فرصة أيضاً للإستمتاع بالهدوء بعيدًا عن صخب الحياة، وتُعتبر خيارًا مثاليًا لتخصيص وقتٍ لنفسك وللعناية بجمالك وصحتك أيضاً، وهذا ما سيناقشه الموجز فيما يلي.

أهم فوائد الحمام العشبي

وأوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أن الأعشاب الطبيعية تتميز بخصائصها العلاجية الفريدة التي تساهم في تحسين الصحة العامة.

ومن بين تلك الفوائد الرئيسية للحمام العشبي، ما يأتي:

1- في البداية الاسترخاء وتخفيف التوتر: حيث يعمل الحمام العشبي على تهدئة الجهاز العصبي وذلك بفضل الروائح العطرية المنبعثة من الأعشاب.

2- وأيضاً تنشيط الدورة الدموية: إذ يعمل الحمام الدافئ مع الأعشاب على تحسين تدفق الدم في الجسم.

3- وبالإضافة إلى تنقية البشرة: حيث تحتوي الأعشاب على مضادات أكسدة ومكونات طبيعية تعزز من صحة الجلد وتنقيته من السموم.

4- وتحسين جودة النوم: حيث من المعروف أن الروائح الطبيعية مثل النعناع والميرمية تساعد في الإسترخاء العميق وتحسين النوم.

5- وأيضاً تخفيف الآلام العضلية: إذ يُستخدم الحمام العشبي لتخفيف آلام العضلات والمفاصل الناتجة عن الإجهاد.

طريقة تحضير حمام عشبي في المنزل

من الأدوات والمكونات اللازمة:

-أولا تأتي بحفنة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة.

-وأيضاً حفنة من أوراق الميرمية.

-وبالإضافة إلى حفنة من أوراق الليمون (أو قشور الليمون الطازجة).

-وكيس قماش قطني أو شاش من أجل تعبئة الأعشاب.

-وحوض استحمام مليء بالماء الدافئ.

-وأخيراً منشفة قطنية.

خطوات تحضير الحمام العشبي

1- تجهيز الأعشاب

في البداية قومي بغسل الأعشاب الطازجة جيدًا من أجل إزالة الأوساخ والأتربة.

وإذا كنتِ تستخدمين أعشابًا مجففة، تأكدي من أنها نظيفة وجاهزة للإستخدام.

وأيضاً قومي بخلط النعناع، الميرمية، وأوراق الليمون بنسب متساوية في وعاء.

2- تعبئة الأعشاب

ثم ضعي الأعشاب المختلطة في كيس قماش قطني أو قطعة شاش كبيرة واربطيها بإحكام.

وبإمكانك استخدام الكيس كبديل طبيعي لمستحضرات الإستحمام الكيميائية، حيث سيتخلل الماء في خلاصات الأعشاب العطرية.

3- تجهيز الحمام

وبعدها قومي بملئي حوض الإستحمام بالماء الدافئ (وليس الحار جدًا من أجل تجنب تهيج البشرة).

وبعد ذلك ضعي كيس الأعشاب داخل الماء واتركيه لمدة 10-15 دقيقة كي تنتشر خلاصات الأعشاب في الماء.

وإذا كنتِ ترغبين في تقوية الرائحة، بإمكانك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع أو زيت الليمون العطري إلى الماء.

4- تحضير الأجواء

واحرصي على أن تكون الغرفة مريحة، وقومي بإطفاء الإضاءة الساطعة واستخدمي شموعًا معطرة أو إضاءة خافتة.

ويمكنكِ تشغيل موسيقى هادئة أو أصوات طبيعية مثل صوت الأمواج أو العصافير للمساعدة على الإسترخاء.

5- الاستمتاع بالحمام

وادخلي بعد ذلك إلى حوض الإستحمام واجلسي في الماء بحيث يغمر الجسم بالكامل.

وبعدها استنشقي بعمق روائح الأعشاب المنعشة وتمتعي بالراحة التي تمنحها لجهازك التنفسي والجهاز العصبي.

وأيضاً استخدمي كيس الأعشاب لتدليك البشرة بلطف لتحفيز الدورة الدموية وتنظيف الجلد.

ثم استرخي لمدة 20-30 دقيقة لتسمحي لجسمك بالإستفادة من فوائد الأعشاب.

6- ما بعد الحمام

وبعد الإنتهاء من الحمام، قومي بتجفيف بشرتك بلطف من خلال استخدام منشفة قطنية نظيفة.

وقومي بترطّيب جسمك بكريم طبيعي أو زيت مرطب مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند للحفاظ على نعومة البشرة.

واحرصي على شرب كوب من الماء الدافئ أو شاي الأعشاب لتعزيز الترطيب الداخلي.

الحمام العشبي الرائع

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