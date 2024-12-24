تعرف على فوائد السمسم لصحة الجسم وعلاج مشاكل الغدة الدرقية

يعتبر السمسم واحد من الأطعمة التي تحوي على نسبة هائلة من الكالسيوم والماغنسيوم، والذي يعطي الجسم طاقة كبيرة تقوى الجسم وبناء العضلات، .يستعرض لكم الموجز تفاصيل فوائد السمسم للجسم والذي يعطي طاقة كبيرة.



فوائد السمسم لصحة الجسم

وأكد خبراء التغذية العلاجية، أن تناول ملعقة إلى 3 ملاعق من السمسم يوميًا يمكن أن يغير من شكل حياتك، وذلك بسبب أن السمسم يحتوي على مادة تسمي باسيسامين وهي تعمل على حماية وبناء الغضاريف، بجانب أنه يقلل من الآلام المفاصل.

السمسم يساعد في اخماد خمول في الغدة الدرقية

كما أن السمسم يساعد الأشخاص الذي يعانون من خمول في الغدة الدرقية، وذلك بسبب احتوائه على مادة السلينيوم تلك المادة الذي تحفز منإفراز هرمونات الغدة الدرقية.

ويساعد السمسم الأشخاص الذي يعانون من خمول في الغدة الدرقية، وذلك بسبب احتوائه على مادة السلينيوم تلك المادة الذي تحفز من إفرازهرمونات الغدة الدرقية.

كما أن السمسم يساعد الرجال في حالات تضخم البروستاتا، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك، بالإضافة أنه يرفع من عدد الحيوانات المنوية الصالحة للتلقيح، مضيفة أن السمسم يعتبر مصدر هائل للبروتين.

زيت السمسم



فوائد إضافية للسمسم

السمسم مفيد لصحة العظام، حيث يحتوي السمسم على كمية جيدة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان.

السمسم مفيد لصحة القلب، حيث يساعد السمسم على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ويحمي من أمراض القلب.

السمسم مفيد مضاد للأكسدة، حيث يحتوي السمسم على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

السمسم مفيد لصحة الشعر والبشرة، يساهم السمسم في تقوية الشعر وتحسين مظهر البشرة.

أضرار السمسم

مع ان فوائد السمسم عديدة لكن تناولة بكثرة يفتعل بعض الاضرار كالتالي:

الافراط في تناول السمسم في تكون الام بالمعدة او الشعور بالغثيان و تقيؤ ما بداخل المعدة

الافراط في تناول السمسم قد ينتج عن تناوله بعض الحكة في الفم

الافراط في تناول السمسم قد ينتج انتشار مضاعفات للالام المصاحبة لمرض النقرس اذ ان احد عناصر السمسم هو الاكساليت

الافراط في تناول السمسم قد ينتج عن تناوله بعض الحساسية في الجلد.

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