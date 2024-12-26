كيف يحافظ محمد صلاح على لياقته البدنية ؟.. نظام غذائي متوازن

لا يمكن إغفال أن محمد صلاح، يعتبر أحد أفضل اللاعبين العرب وأبرز نجوم كرة القدم على مستوى العالم، مرتبط بشكل وثيق بالجهود التي بذلها لتحقيق هذا النجاح.

لقد ساهمت إنجازات محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي الحالي في تسليط الضوء على أهمية التفاصيل في مسيرته الرياضية.

التفاصيل البدنية تعد من العوامل الأساسية في هذا السياق، واهتمام محمد صلاح بجسده يتطلب تسليط الضوء على جوانب متعددة.

ومن المقرر أن يكون لائقًا بدنيًا في جميع المنافسات، يتبع الملك المصري محمد صلاح روتينًا رياضيًا يوميًا وأسبوعيًا، بالإضافة إلى نظام غذائي يضمن له الحفاظ على لياقته وخفته.

النظام الغذائي الخاص بـ محمد صلاح

لا يتبع محمد صلاح حمية صارمة، بل يعتمد على نظام غذائي متوازن يشمل حساب السعرات الحرارية، مع بعض الحرية في تناول أطباقه المفضلة، مثل "الباستا".

محمد صلاح- ليفربول

ويستعرض " الموجز" النظام الغذائي لـ محمد صلاح على النحو التالي:

وجبة الإفطار: يبدأ يومه بفطيرة خضروات من القمح الكامل مع كوب من الحليب.

بعد ساعتين، يتناول بعض الفواكه للحفاظ على ترطيب جسمه وزيادة طاقته.

وجبة الغداء: يفضل تناول العدس مع الخضروات وكميات محدودة من الخبز والبروتين الحيواني، بالإضافة إلى كوب من الزبادي.

وجبة العشاء: يكتفي بشرب عصير غير محلى.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يمتنع عن تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، ويعتمد في غذائه على مكونات طبيعية، مفضلًا الأطعمة المنزلية.

يحرص محم صلاح على الحفاظ على جسده بصورة طبيعية، متجنبًا المكملات الغذائية التي قد تؤدي إلى آثار جانبية أو تؤثر سلبًا على كتلته العضلية.

علاوة على ذلك، يتبع محمد صلاح روتينًا رياضيًا صارمًا يتم تنسيقه مع مسؤولي الأحمال البدنية في نادي ليفربول، بالإضافة إلى مدربي اللياقة الذين يعمل معهم بشكل فردي.

محمد صلاح والتجديد لـ ليفربول

ويترقب عشاق الكرة العالمية مستقبل محمد صلاح قائد منتخب مصر مع ليفربول الإنجليزي في ظل اقتراب نهاية عقده مع الريدز هذا الموسم ويحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من يناير المقبل.

ويكثف نادي ليفربول مفاوضاته القوية مع الدولي المصري لتجديد عقده في الفترة المقبلة من أجل مواصلة مشواره داخل قلعة “أنفيلد” معقل الريدز.

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