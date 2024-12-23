الحذاء الذهبي يرفض الجميع ويقترب بشدة من محمد صلاح.. ما القصة ؟

نجح محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في التفوق على إيرلينج هالاند وذلك في السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل تفوق محمد صلاح على إيرلينج هالاند في السباق.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول 6-3 على نادي توتنهام هوتسبير، محطمًا العديد من الأرقام القياسية حيث سجل هدفين في هذا اللقاء.

وبعد أن سجل الهدفين فأن صلاح وصل لهدفه 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتقدم بذلك بهدفين على مهاجم مانشستر سيتي هالاند الذي في خزانته 13 هدف ويحطم بذلك ارقامه القياسية ويقترب بشدة من الحذاء الذهبي.

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل هدافي ليفربول عبر التاريخ

وأصبح محمد صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ وذلك بعد تسجيله هدفين في مرمي توتنهام برصيد 229 هدفًا في 372 مباراة وهو يحط بذلك كل ارقامه التاريخية.

ترتيب هدافي نادي ليفربول عبر التاريخ

إيان راش - 346 هدفًا

روجر هانت - 285 هدفًا

جوردون هودجسون - 241 هدفًا

محمد صلاح - 229 هدفًا

بيلي ليدل - 228 هدفًا

ستيفن جيرارد - 186 هدفًا

ليفربول يفوز على توتنهام بسداسية

ونجح فريق ليفربول الانجليزي في الفوز على نظيره توتنهام بسداسية مقابل ثلاثة أهدلف وذلك في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1 - ليفربول برصيد 39 نقطة

2 - تشيلسي برصيد 35 نقطة

3 - آرسنال برصيد 33 نقطة

4 - نوتنجهام فورست برصيد 31 نقطة

5 - بورنموث برصيد 28 نقطة

6 - أستون فيلا برصيد 28 نقطة

7 - مانشستر سيتي برصيد 27 نقطة

8 - نيوكاسل برصيد 26

9 - فولهام برصيد 25 نقطة

10 - برايتون 25 نقطة

11 - توتنهام برصيد 23 نقطة

12 - برينتفورد برصيد 23 نقطة

13 - مانشستر يونايتد برصيد 22 نقطة

14 - ويست هام برصيد 20 نقطة

15 - إيفرتون برصيد 16 نقطة

16 - كريستال بالاس برصيد 16 نقطة

17 - ليستر سيتي برصيد 14 نقطة

18 - وولفرهامبتون برصيد 12 نقطة

19 - إبسويتش تاون برصيد 12 نقطة

20 - ساوثهامبتون برصيد 6 نقاط

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