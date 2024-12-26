شاهد بالصور.. محمد صلاح يحتفل بعيد الكريسماس مع أسرته في أجواء هادئة

احتفل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الأول لكرة القدم الإنجليزي، بعيد الكريسماس بطريقة خاصة مع عائلته في أجواء هادئة ودافئة.

يستعرض لكم الموجز صور احتفال النجم المصري محمد صلاح بعيد الكريسماس مع زوجته واولاده.



وشارك محمد صلاح متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا له مع عائلته، مبرزًا لحظات جميلة جمعته بزوجته ماجي صادق وطفلتيه مكة وكيان أمام شجرة الكريسماس في منزلهم.

محمد صلاح واسرته

استعدادات ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

وفي سياق أخر يستعد محمد صلاح ورفاقه لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة أمام ليستر سيتي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

وفي خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

اما خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

موقف ليفربول في جدول الترتيب

ويحتل نادي ليفربول المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن تشيلسي الذي يأتي في المركز الثاني.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ18

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

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