محمد صلاح ينفرد بصدارة الهدافين في ليفربول قبل الجولة الـ18

نجح النجم المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في احتلال قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وذلك قبل انطلا الجولة الـ 18 من البطولة.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل احتلال قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح نجح في تصدر قائمة الهدافين وذلك بعد تسجيله هدفين في مباراة ليفربول وتوتنهام وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة الإنجليزية ليرفع بذلك صلاح رصيد أهدافه إلى 15 هدفًا بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند .

جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 18



1- محمد صلاح، ليفربول، 15 هدفًا.

2- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 13 هدفًا.

3- كول بالمر، تشيلسي، 11 هدفًا.

4- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 10 أهداف.

4- بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

4- كريس وود، نوتينجهام فورست، 10 أهداف.

5- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

5- ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

5- ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 9 أهداف.

6- جيمس ماديسون، توتنهام، 8 أهداف.

محمد صلاح

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ18

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

مباريات الدوري الإنجليزي تستأنف غدًا

وبيستأنف يوم غدًا الخميس، الموافق 26-5-2024 مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بإقامة 8 مباريات قوية، كما أنها تختتم الجولة يوم الجمعة القادمة بمواجهتي برايتون ضد برينتفورد، وفريق أرسنال ضد نادي إيبسويتش تاون.

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