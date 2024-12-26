محمد صلاح ورفاقه يحتفلون بأعياد الكريسماس خلال تدريبات ليفربول

احتفل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بأعياد الكريسماس، رفقة النجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال تدريباتهم استعدادا لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعرض لكم الموجز، صور احتفال النجم المصري محمد صلاح، بعيد الكريسماس مع زملائه بليفربول.

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الإجتماعي "انسجرام" صورة للاعبين وعلق عليها: “ميري كريسماس، للحمر”.

لاعبي ليفربول

وفي نفس السياق احتفل النجم المصري محمد صلاح، ايضًا ، بعيد الكريسماس بطريقة خاصة مع عائلته في أجواء هادئة ودافئة.

ونشر صلاح متابعيه صورة له مع عائلته، مبرزًا لحظات جميلة جمعته بزوجته ماجي صادق وطفلتيه مكة وكيان أمام شجرة الكريسماس في منزلهم.

محمد صلاح واسرته

استعدادات ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

وفي سياق أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة ليستر سيتي مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، وذلك ضمن منافساتالجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون.

وفي خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

اما خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

اقرأ أيضًا: انفراد لـ الموجز.. حسام البدري يكشف مفاجأة نارية عن وجهته المقبلةأوكلاند سيتي لـ الموجز: الأهلي متعطش دائمًا للنجاح ولم نرغب في مواجهته بالمونديال