ما هو الفرق بين الكريسماس ورأس السنة 2025 ؟.. إليك أشهر العادات والطقوس

الفرق بين الكريسماس ورأس السنة 2025.. يعتقد كثير من الأشخاص أن رأس السنة والكريسماس مناسبة واحدة تضم الأثنين، ويتم الاحتفال بهذه المناسبة كل عام في نهاية شهر ديسمبر، ولكن في الحقيقة أن كل منهما مناسبة خاصة لها طقوس وعادات تختلف بحسب المجتمعات؛ لذلك يستعرض الموجز، في هذا التقرير الفرق بين الكريسماس ورأس السنة 2025، على النحو التالي:

الفرق بين الكريسماس ورأس السنة 2025

رأس السنة الميلادية الجديدة، هي مناسبة تعتبر غير دينية ويحتفل بها كل العالم لأنها تكون انتهاء السنة وبداية أخرى، وتكون في نهاية كل عام يوم 31 ديسمبر بعد منتصف الليل.

السنة الميلادية الجديدة

ويحدث في رأس السنة الميلادية الجديدة، أجواء مختلفة في بعض البلدان لأنها تعتبر لها تقاليد وعادات يحتفظ بيها الجميع كل عام، ومن الاحتفالات التالي:

الاحتفال بالطعام في اليايان و إطلاق الألعاب النارية

إنارة أضواء برج إيفل في فرنسا حتي الأضواء إلى السماء في احتفالات مبهرة، مع تنظيم حفلات موسيقية.

اجتماع الآلاف من الأشخاص بجوار برج خليفة بالإمارات، وذلك لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي تقدمه “دبي” المميز.

ما هو الكريسماس ؟

إما بالنسبة لعيد الميلاد المجيد أو ما يعرف بـ الكريسماس، هو احتفال ديني تحتفل به الطوائف المسيحية المختلفة حول العالم في شهري ديسمبر ويناير من العام الجديد.

كما تحتفل به الطوائف الغربية في مصر بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر كل عام، ومنها: الأقباط الكاثوليك والكلدان والسريان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس والأنجليكانية الأسقفية، كما يترأس رؤساء الكنائس الغربية في مصر قداسات عيد الميلاد المجيد ليلة 23 ديسمبر كل عام.

الكريسماس

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 7 يناير كل عام، بعيد الميلاد المجيد أو الكريسماس، ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد المجيد ليلة عيد الميلاد وتوافق 6 يناير

وتقيم الطائفة الإنجيلية وكنائسها في مصر يوم 5 يناير كل عام، احتفالًا مهيبًا بالكريسماس يترأسة الدكتور أندرية ذكي رئيس الطائفةبكنيسة قصر الدوبارة.

رأس السنة 2025

الكريسماس ورأس السنة 2025

وتتزين الكنائس والشوارع قرب موعد الاحتفال الكريسماس أو احتفال عيد الميلاد المجيد، بشجرة الكريسماس والزينة المختلفة ومزود الميلاد أو مغارة الميلاد والتي تمثل ميلاد السيد المسيح وبجانبه السيدة العذراء مريم ويوسف النجار.

إجازة رسمية في احتفال عيد الميلاد

ومن جانبها تقوم الحكومة المصرية، بمنح إجازة الكريسماس في مصر، يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، وذلك بمناسبة عيد الميلاد، في حين لا تمنح إجازة رسمية في 25 من ديسمبر.

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