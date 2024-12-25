الأحمر والأخضر يسيطران.. كيف احتفل نجوم الفن بـ رأس السنة 2025؟

سيطرت الألوان الاحتفالية على إطلالات نجوم الفن في ليلة رأس السنة 2025، حيث تألقوا بأجمل الأزياء التي مزجت بين اللونين الأحمر والأخضر، فكيف احتفل هؤلاء النجوم بهذه الليلة المميزة؟ وما هي الإطلالات التي خطفت الأنظار؟

يستعرض إليكم موقع الموجز أبرز الفنانين الذين احتفلوا بشكل خاص بليلة الكريسماس 2025:

إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفال بمناسبة رأس السنة الجديدة 2025، التي يفصلنا عنها أيام قليلة، معربةً عن سعادتها باستقبال عام جديد، وأشارت إلى أنها متفائلة.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي بـفيس بوك، فيديو وهي في إحدى الكنائس، أو المتاحف التي تحتوي على تماثيل أو رموز خاصة بالاحتفال، وقالت في الفيديو: عيد ميلاد مجيد.

إلهام شاهين



نانسي عجرم

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالكريسماس من خلال نشر صورا لها مرتديا فستانا باللون الأخضر وحذاء أسودا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت قائلة: عيد ميلاد سعيد.. أتمنى أن يجلب موسم الأعياد هذا لك ولأحبائك السلام والسعادة والبركات التي لا نهاية لها.

وأضافت: إلى جميع معجبي الرائعين، شكرًا جزيلًا! شكرًا لكم على الوقوف بجانبي والغناء مع موسيقاي وكونكم جزءًا مهمًا من رحلتي أنتم حقًا تجعلون كل يوم يشعر وكأنه عيد ميلاد.



هيفاء وهبي

شاركت هيفاء وهبي، جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وهي ترتدي فستان جريئا باللون الأحمر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، معلقة: إجازة سعيدة للجميع.

هيفاء وهبي

وانهالت عليها العديد من التعليقات للمتابعين على الصور، كالتالي: طلتك أصلا هي العيد»، «قمر في أي حاجة»، «عيد ميلاد سعيد يا ديفا»، «قمر الزمان»، «عيد ميلاد مجيد»، «عيد ميلاد رائع»، «أنتي أجمل هدية».

ريم العدل

كما احتفلت مصممة الملابس ريم العدل، بعطلة الكريسماس، ونشرت صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بالصور مع عدد من عائلتها منهم المنتج الكبير محمد العدل، وزوجها الفنان إبراهيم النجاري، والمخرج كريم العدل، وابنتها جميلة النجاري، وعلقت: عيد ميلاد مجيد، شكرا على أمسية الكريسماس هذه، أحبكم عائلتي.

ريم العدل وعائلتها

إيمان العاصي

وأثارت الفنانة إيمان العاصي، جدل جمهورها بطريقتها المختلفة التي احتفلت بها بعيد الميلاد «الكريسماس»، حيث تواجدت داخل إحدى الكنائس.



ونشرت إيمان صورًا لها، عبر حسابها على «انستجرام» وهي تضيء الشموع داخل الكنيسة، وعلقت: عيد ميلاد سعيد للجميع.

إيمان العاصي



غادة عبدالرازق

وشاركت الفنانة غادة عبدالرازق احتفالها بأعيد الميلاد المجيد، وتجهيز شجرة الكريسماس ووضع الزينة وتحضير الأطعمة، رفقة أحفادها.

ونشرت غادة مجموعة صور، زينة «الكريسماس» وأطعمة البيتزا والأندومي والتورتة، احتفالًا بعيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، وكتبت: عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة.

باسم ياخور

وشارك الفنان السوري باسم ياخور متابعيه صورته أمام مجسم لشجرة عيد الميلاد المزينة بألوان الاحتفال، عبر حسابه على انستجرام؛ معلقُا: ميلاد مجيد وكل عام وأهلنا في سوريا وكل العالم بألف خير يارب.

باسم ياخور

نرمين الفقي

وشاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، استعداداتها للاحتفال بالكريسماس، حيث خضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام وظهرت خلالها وهي تشرف على تزيين شجرة الكريسماس وكتبت: عيد ميلاد مجيد، وكل عام وكل الناس حول العالم بخير ولعائلتي وأصدقائي، بحبكم كلكم.

نرمين الفقي

كارول سماحة

ونشرت الفنانة كارول سماحة، استعداداتها لاحتفالات أعياد الميلاد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت خلال الصور وهي بجانب شجرة الكريسماس.

كارول سماحه

وعلقت: هذا العيد، أتمنى أن نجد جميعًا السعادة في اللحظات الصغيرة، والأمل في الليالي الهادئة، والحب في قلوب من نحبهم، عيد ميلاد مجيد لكل واحد منكم.

سيرين عبد النور

واختارت الفنانة سيرين عبدالنور طريقة مختلفة في الاحتفال بالكريسماس، حيث نشرت فيديو لها من المنزل، وظهرت به وهي تجيب عن عدة أسئلة حول طريقتها في الاحتفال بالكريسماس، وكشفت أن أهم تقليد بالنسبة إليها في الاحتفال هو التواجد مع العائلة بالكامل، وقالت إنها تتمنى الصحة وأن تنقل الحب بينها وبين زوجها إلى أبنائها، وعلقت على الفيديو بسؤال للجمهور قالت به: وهلق دوركم اذا فيه امنية وحدة وهدية وحدة بتتمنوها بهالعيد شو هي؟.

سيرين عبد النور

ميريام فارس

كما احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بأعياد الكريسماس، برفقة زوجها وطفليها جايدن وديف وهى تمرح معهما وتعانقهما وتغنى وترقص معهما، احتفالا بالكريسماس بعد فترة طويلة ابتعدت فيها عن التعبير عن الفرحة والسعادة بعد الفترة الصعبة التي تعرض لها وطنها لبنان، وتفاعل متابعوها معها، وتمنوا لها دوام السعادة والفرحة والهدوء والسلام لوطنها لبنان.

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