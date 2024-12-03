إلهام شاهين والملياردير المجنون .. دفع 5 مليون مهر ولما طلقته رمى عليها ماية نار

في زواج أذهل الوسط الفني، تزوجت النجمة إلهام شاهين من ملياردير غريب الأطوار مقابل مهر خيالي، ولكن خلف هذا البريق، كانت تنتظر إلهام مفاجآت صادمة، فهل كانت هذه قصة حب حقيقية أم صفقة مربحة؟ يعرضها لكم موقع "الموجز".

قصة الملياردير مجنون إلهام شاهين

وضع ملايين الجنيهات تحت قدم إلهام شاهين، من أجل الزواج، وكان يكبرها بـ 20 عاما، ولما وافقت إلهام شاهين من الزواج اشترطت العصمة تكون في ايديها، وهو طلب الزواج يكون في السر، واستمر الزواج عاما ولما فكرت في طلاقة والانفصال عنه قرر ينتقم منها بأبشع الطرق.

إلهام شاهين

قصة الملياردير اللبناني عزت قدورة، عاشق ومتيم بحب النجمة إلهام شاهين، بدأت قصة التعارف في التسعينات عندما فجئت الفنانة برجل يلاحقها في جميع الأماكن التي تذهب إليها، وتدخل الكثير من الفنانين حتي توافق على طلب الزواج من عزت قدورة ومن أبرز كلمات إقناعها للزواج "الراجل ملياردير ومن أغني أغنياء العرب".

وافقت إلهام تقابله لكي تسأله أنت عايز ايه؟، وأثناء حديثها معه اكتشفت عشقه لها بجنون، على الرغم من زواجه في لبنان وإنجابه للأبناء، إلا أنه ما زال يلاحقها فترة طويله.

الملياردير عزت قدورة

وبعد فترة من الملاحقة المجنونة لعاشق إلهام شاهين، عرض عليها الزواج مرة أخري ووافقت ولكن بشرط يكون زواج في السر، لمدة سنة لأن ابنته على وش زواج وكان يخاف عليها، ووافقت إلهام على الشرط، ولكن العصمة تكون في ايديها ووافق عزت.

مهر إلهام شاهين من عزت قدورة

وضع عزت قدورة مهر لـ إلهام شاهين 5 مليون جنيه، وتم الزواج وتوثيق عقد الزواج شرعي عند مأذون.

وبعد مرور عام من الزواج، طلبت إلهام شاهين بأن الزواج يكون علني أمام الجميع، لكن رفض قائلاً "بنتي متجوزتش لسه وأخاف عليها من كلام الناس".

إلهام شاهين وعزت قدورة

خلافات إلهام شاهين مع زوجها الملياردير

ومن هنا بدأت الخلافات تظهر بين الزوجين، وقررت إلهام تطلقه بالتلاته بما أن العصمة في أيديها ، وتعرض قدورة لحالة من الإنهيار العصبي وقتها وتحدث مع كل نجوم مصر لكي تعود له حبيبته مرة أخري،ولكن ذهبت للمأذون وطلقته غيابي.

ولكن عزت قدورة قرر الانتقام من إلهام شاهين،فقام بتأجير شاب لبناني لكي يرمي عليها ماية نار مقابل 75 الف دولار، ووافق اللبناني ولكن فشل ثلاث مرات في تنفيذ الخطة.

انتقام عزت قدورة من إلهام شاهين

وحتي لا تضيع الفلوس قام الشاب اللبناني بتأجير شاب مصري لينفذ هو الخطة مقابل 10 آلاف جنيه، ولكن سريعا ذهب الشاب المصري إلي اقرب قسم شرطة وقام بتحرير محضر، ثم طلبت منه الشرطه أن يجاريه في الكلام وينفذ، وبالفعل المصري أخذ ماية النار ووقف تحت بيت إلهام شاهين، واللبناني يقف على اول الشارع.

وهناك تم القبض على الشاب اللبناني، وأثناء التحقيق معه اعترف بأن عزت قدورة هو من قام بتأجيره لتنفيذ تلك المهمه مقابل مبلغ من المال.

وبعد عرض ماية النار على الطب الشرعي، اكتشف أن ماية النار مركزة جدا وهي لا تشوه الوجه فقط بلا تقوم بذوبان العظم أيضا ، وفي الحقيقة أن عزت قدورة كان يريد تشوية وجهها حتي لا تجد رجلا يحبها أو يستطيع القرب منها، فتعود له في النهاية.

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