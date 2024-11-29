إلهام شاهين: مهرجانتنا صوتنا للعالم ضد الظلم.. والفرنكوفونى فى تطور مستمر

إنطلق أمس الخميس 28 نوفمبر، حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته الرابعة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأ الحفل بعرض فيلم تعريفى بالمهرجان، وقدم الحفل الفنان تامر فرج الذي رحب بالحضور وألقى كلمة توضح معنى الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أنها أكثر من مجرد لغة، بل روح ثقافية تجمع أكثر من 88 دولة.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز تفاصيل الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية.

دعم قضايا الأمة العربية

خلال كلمته، أكد رئيس المهرجان د. ياسر محب أن الدورة الرابعة تدعم الشعب العربي، موضحًا أن السينما ليست في معزل عن التغيرات السياسية والاجتماعية العالمية. وتابع أنه يتم تقديم برنامج سينمائي شامل يعكس التغيرات التي يشهدها الواقع العربي والعالمي.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

رسائل تضامنية.. دعم فلسطين من خلال الفن

أشار السفير عمرو جويلي في كلمته إلى أن مصر تقف دومًا مع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية للمهرجان تركز على تعزيز التعددية اللغوية وتقديم رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حيث يعرض المهرجان 14 فيلمًا فلسطينيًا.

التكنولوجيا في خدمة الفن.. عرض فيلم الذكاء الاصطناعي

في خطوة مبتكرة، قدم د. ياسر محب فيلمًا قصيرًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الثقافة الإنسانية.

فقرات فنية متنوعة

أبهر الحضور عرض راقص مزج بين الثقافات المختلفة، بموسيقى لشارل أزنافور وفريد الأطرش، احتفالًا بمئويتهما ومرور 50 عامًا على رحيل الأطرش.

كما تم تكريم نجوم الفن الذين أثروا السينما على مر السنين.

تكريم نجوم الفن والإعلام

تقديرًا لجهودهم الكبيرة، كرّم المهرجان عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الفن والإعلام، مثل المخرج أحمد نادر جلال والإعلامية سلمى الشماع.

كما تم تكريم الفنانة إلهام شاهين التي عبرت عن دعمها للمهرجان واحتفائها بإسهاماته في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الفرنكوفونية.

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

السينما والفن في خدمة الإنسانية



في لفتة إنسانية، أهدى المهرجان رسالة دعم للشعب اللبناني من خلال عرض الفيلم التسجيلي "ثالث الرحبانية" عن حياة الموسيقار إلياس الرحباني.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

كما تم تسليط الضوء على دور الفن في دعم القضية الفلسطينية.

لجان تحكيم المهرجان

الجان التحكيمية التي تضم مجموعة من كبار المبدعين والنقاد، تتنوع بين مسابقات الأفلام الروائية، التسجيلية، والأفلام القصيرة.

أكثر من 70 فيلمًا على شاشة المهرجان

يشهد المهرجان عرض أكثر من 70 فيلمًا من أكثر من 30 دولة فرنكوفونية، بحضور نخبة من النقاد والمخرجين من الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية.

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