سلمى أبو ضيف بفستان وردي يعكس فرحتها بالحمل في مهرجان ضيافة

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف في حفل مهرجان "ضيافة" السنوي المقام في دبي، حيث تم تكريمها عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي عُرض خلال موسم رمضان 2024.

وأعربت سلمى أبو ضيف عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعدّ تقديرًا لأدائها المتميز، مؤكدةً امتنانها للجمهور وللقائمين على المهرجان.

يرصد الموجز، إطلالة سلمى أبو ضيف في مهرجان "ضيافة".

سلمى أبو ضيف

إطلالة وردية خاصة من تصميم جورج حبيقة

تألقت سلمى أبو ضيف بفستان وردي أنيق وبسيط، يعكس ملامح أنوثتها ويُبرز حملها بفتاة، وقد صُمم الفستان خصيصًا لها من دار الأزياء الشهيرة جورج حبيقة، بالتعاون مع المنسق سيدريك حداد، الذي أضاف لمسات من المجوهرات الراقية لتكمل الإطلالة.

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف

وأشادت سلمى بالكوافير دينا الوليد التي حرصت على الحفاظ على جمال شعرها رغم الرطوبة.

إعلان الحمل بمشاعر متضاربة

أعلنت سلمى أبو ضيف عن حملها من خلال جلسة تصوير اعتمدت فيها على إطلالات متنوعة بين الفساتين الطويلة الضيقة والواسعة.

وتحدثت سلمى عن شعورها عند تلقي خبر الحمل قائلة: "شعرت بمزيج من الصدمة والفرح والتوتر في آن واحد، وأتمنى أن أكون أمًا متفهمة وحنونة لأولادي."

انضمام سلمى أبو ضيف إلى "هيبتا 2" بعد نجاح الجزء الأول

في إطار نشاطها الفني، انضمت سلمى إلى فريق عمل فيلم هيبتا 2، حيث بدأت تصوير مشاهدها خلال الأشهر الماضية.

فيلم هيبتا 2 من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمد صادق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل منة شلبي، كريم قاسم، وكريم فهمي.

يأتي الفيلم استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عام 2016، المقتبس عن الرواية الشهيرة هيبتا للكاتب محمد صادق.

نجاح "أعلى نسبة مشاهدة" في رمضان 2024

كان أخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، الذي حقق صدى واسعًا ونال إشادة الجمهور والنقاد على حد سواء، والمسلسل مستوحى من أحداث حقيقية، وشارك في بطولته ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، وفرح يوسف، وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل وسيناريو وحوار سمر طاهر.

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سلمي أبو ضيف لم تشارك في مارثون رمضان 2025

