موسم حفلات رأس السنة.. نجوم الطرب يضيئون سماء الوطن العربي

ينتظر عشاق الطرب والموسيقى مع اقتراب العام الجديد، حفلات رأس السنة التي اعتاد عليها كل عام بمختلف أنحاء الوطن العربي، يشارك في تلك الحفلات كبار نجوم الوطن العربي لاستقبال العام الجديد بأجواء من الفرح والبهجة، هناك حفلات يتم بثها على صفحات السوشيال ميديا وشاشات التليفزيون.

في إطار ذلك، يستعرض الموجز، أبرز حفلات رأس السنة الذي يحييها نجوم الوطن العربي، إليكم التفاصيل خلال التقرير التالي.



آمال ماهر في السعودية



تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي جديد وضخم المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر في المملكة العربية السعودية، حيث يُعد هذا الحفل من أبرز الفعاليات المنتظرة في موسم رأس السنة.

تعتبر آمال ماهر من أهم الأصوات المصرية التي تحقق نجاح كبير خلال إحياء الحفلات غنائية في المنطقة العربية، ومن المقرر أن تقدم باقة من أغنياتها المميزة التي لاقت إعجاب الجمهور على مدار مسيرتها الفنية.

آمال ماهر

نصيف زيتون في دبي



يطل الفنان اللبناني نصيف زيتون بإحياء حفل ليلة رأس سنة في مدينة دبي، المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر، ويشاركه في الحفل فرقته الموسيقية التي تضيف طابع خاص على أجواء الحفل.

يعرف نصيف زيتون، بأغانيه المميزة التي تلامس قلوب الجمهور، ومن المتوقع أن يحقق نجاح ويشعل الأجواء ضمن موسم حفلات رأس السنة.

هيفاء وهبي في دبي



تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى محبيها بحفل غنائي المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر في دبي، ضمن احتفالات الكريسماس، حيث أشعلت هيفاء الأجواء خلال حفلاتها الغنائية على مدار عام 2024 وأيضا أغانيها التي حققت نجاح كبير.

ومن المقرر تقدم هيفاء مجموعة من أغانيها الشهيرة وسط حضور جماهيري ومحبيها في دبي احتفالا بالعام الجديد.

هيفاء وهبي

محمد حماقي في الإمارات

يواصل المطرب محمد حماقي، حفلاته الغنائية في الإمارات ضمن حفلات ليلة رأس السنة المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون حفله من أنجح حفلات رأس السنة نتيجة شعبيته الكبيرة بالوطن العربي.

محمد حماقي

هاني شاكر في بيروت

يُطل الفنان الكبير هاني شاكر على جمهوره بحفل غنائي في بيروت ضمن احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر.

يعتبر هاني شاكر، من أعمدة الطرب العربي، الذي يتميز بصوته الدافئ وأغانيه الكلاسيكية المميزة.

ومن المقرر أن يقدم هاني شاكر مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي أثرت في الأجيال المتعاقبة.

هاني شاكر

نانسي عجرم وتامر حسني في دبي



تجتمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع نجم الجيل تامر حسني في حفل غنائي استثنائي بمدينة دبي الموافق يوم 31 ديسمبر.

ومن المقرر أن يشعلان الأجواء في حفل رأس السنة بحضور جماهيري كبير.

نانسي عجرم وتامر حسني

نجوى كرم وجورج وسوف على مسرح دبي



تُحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلين مميزين ضمن موسم رأس السنة، الأول سيكون على مسرح أوبرا دبي يوم 29 ديسمبر، والثاني يوم 31 ديسمبر بمشاركة سلطان الطرب جورج وسوف والفنان مروان خوري.

جورج وسوف

يُعتبر هذا الثلاثي من أبرز الأسماء التي تجذب عشاق الطرب الأصيل، مما يشعلون أجواء حفلات موسم رأس السنة.

نجوى كرم

أنغام في أبو ظبي

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل ضخم يوم 28 ديسمبر في أبو ظبي، ضمن احتفالات العام الجديد

تتميز أنغام، بصوتها العذب وشعبيتها الكبيرة في الوطن العربي ، حيث تحرص على تواجدها المتواصل في موسم الأعياد.

من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أغانيها الرومانسية والمميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

أنغام

وائل جسار ونوال الزغبي في القاهرة

يُشارك الفنان اللبناني وائل جسار بحفل غنائي مع نجمة العرب نوال الزغبي، وسيكون الحفل مشترك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 31 ديسمبر.

نوال الزغبي

يُعد هذا الحفل فرصة لمحبي الطرب اللبناني للاستمتاع بأصوات مميزة في أجواء احتفالية.

وائل جسار

عبادي الجوهر ورحمة رياض في أبو ظبي

يُستعد كل من عبادي الجوهري ورحمة رياض لحفل غنائي المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر، في قرية ليوا بأبو ظبي، ومن المقرر أن يقدم الثنائي مجموعة من الأغاني التي تُسعد الجمهور.



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