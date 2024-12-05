أسعار تذاكر حفل أنغام في الدوحة تبدأ من 8 آلاف جنيه

تستعد النجمة أنغام لإقامة حفل غنائي كبير في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري، حيث يُتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام في المنطقة.

يرصد الموجز أسعار تذاكر حفل أنغام وكافة تفاصيله في السياق التالي.

أنغام

أسعار تذاكر حفل أنغام

أعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام عن أسعار التذاكر التي تبدأ من 8 آلاف جنيه مصري وصولًا إلى 28 ألف جنيه، مما يعكس مكانة الحفل والنجمة الكبيرة.

من المتوقع أن يقدم حفل أنغام عرضًا غنائيًا ضخمًا يشمل مجموعة من أبرز أغاني أنغام التي طالما تفاعل معها جمهورها، بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد الذي أطلقته مؤخرًا.

أنغام تغني ألبومها الجديد في الدوحة

ستقدم أنغام في هذا الحفل باقة من أغانيها الشهيرة التي جعلتها واحدة من أبرز الأصوات في الوطن العربي، إضافة إلى تقديم مجموعة من الأغاني الجديدة من ألبومها الأخير "تيجى نسيب".

يترقب الجمهور في الدوحة هذه اللحظات بشغف، على أمل أن تكون الحفل فرصة للاستمتاع بتجربة فنية فريدة.

رسالة شكر من محمد منير للمطربة أنغام

من ناحية أخرى، وجه الفنان محمد منير رسالة شكر لزميلته أنغام بعد زيارتها له في منزله برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن، للاطمئنان على صحته.

وكتب الكينج محمد منير عبر حسابه على "إكس": "سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن.. شكرًا من قلبي يا أنغام".

محمد منير

رد أنغام على رسالة محمد منير

لم تتأخر أنغام في الرد على رسالة محمد منير، حيث قالت: "أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي وأنت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين، ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا"، حيث تعكس هذه الرسالة العلاقة الوطيدة التي تجمع بين النجوم.

أنغام تستعد لحفل آخر في أبوظبي

وبعد حفل الدوحة، تستعد أنغام لإقامة حفل غنائي آخر في نهاية ديسمبر المقبل في أبوظبي، على مسرح مهرجان الشيخ زايد، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

المطربة أنغام

ألبوم "تيجى نسيب" يستقطب الأنظار

وكانت أنغام قد أطلقت ألبومها الجديد "تيجى نسيب" في سبتمبر الماضي، والذي ضم 12 أغنية تعاونت فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وقد نال الألبوم إعجاب ، الذين أشادوا بكلمات وألحان الأغاني التي أضافت لمسة جديدة إلى مسيرتها الفنية.

الفنانة أنغام

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