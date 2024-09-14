بعد تصدرها للتريند.. أبرز اللقطات من حفل أنغام الأخير في جدة

حفل أنغام في جدة.. تصدر اسم الفنانة أنغام، تريند جوجل، وذلك بعدما أحيت حفلاً غنائياً كبيراً في جدة مساء أمس الجمعة، حيث قدمت خلال الحفل مجموعة من أغاني ألبومها الجديد مثل "بقالك قلب"، "تيجي نسيب"، وسط تفاعل حماسي من الجمهور منذ اللحظات الأولى لدخولها المسرح،وأقيم الحفل في "عبادي الجوهر أرينا" بتنظيم شركة بنش مارك برعاية الهيئة العامة للترفيه.

أنغام

تصريحات أنغام

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز لقطات حفل أنغام الأخير في جدة، حيث عبرت الفنانة أنغام عن سعادتها البالغة بتفاعل الجمهور مع أغاني ألبومها الجديد، وأكدت أنها شعرت بالسعادة عندما شاركها الجمهور الغناء،كما أشادت بالتعاون مع شركة بنش مارك، موضحة أنها تقدر الاحترافية العالية والتنظيم المميز الذي تقدمه الشركة في جميع الحفلات.

كما قدمت أنغام، خلال الحفل أيضًا أغنية «خليك معاها» التي كتب كلماتها الفنان أكرم حسني، وقد رحبت به فور انتهاءها من غنائها مُضيفة :"أكرم حسني طلع شاعر كبير وإحنا منعرفش، فكرناه بيهزر بس".

أنغام

رسالة أنغام للملحن الراحل رياض الهمشري

كما حرصت الفنانة أنغام على تذكر الملحن الراحل رياض الهمشري، وقامت بتوجيه رسالة له، مؤكدة على أنه ترك بصمة في مشوارها الفني، مُعلقة: "في ملحن عظيم عدى على مشواري الفني لفترة قصيرة، بس ساب في التاريخ الموسيقي والألحان المصرية رصيد عظيم ونجاحات كبيرة، واشتغلت معاه وأنا بحقق حلم من أحلامي لإني كنت بشوفه في بيتنا وأنا صغيرة وكان صديق عمي عماد عبد الحليم الله يرحمه، وكنت بقول في يوم من الأيام هكبر وأغني من ألحانه، رياض الهمشري الله يرحمه".

أنغام

إطلالة أنغام في الحفل



وتألقت أنغام خلال الحفل بفستانين، الفستان الأول كان باللون الأبيض، وكان بدون أكمام، وفي الجزء الثاني من الحفل ظهرت بفستان أصفر يتسم بوجود كتف واحد وان شولدرز، وكان مطرز بنقوشات لفروع شجر بألوان مختلفة، ويبلغ سعره 7050 دولار،وهو ما يعادل 141 ألف جنيهًا.

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