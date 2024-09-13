تفاصيل حفل أنغام المرتقب في جدة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه

تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة، بالمملكة العربية السعودية، الليلة، من المتوقع أن يكون هذا الحدث واحداً من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة، وحضور جماهيري كبير من مختلف دول الوطن العربي، وليس فقط من السعودية.

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أنغام

يُعد هذا الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، مما يضيف مزيداً من الأهمية والحفاوة لهذا الحدث.

مفاجآت وأنغام تقدم ألبومها الجديد مباشرة

في هذا الحفل المرتقب، ستقدم أنغام مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والجديدة التي حظيت بتفاعل كبير من جمهورها.

كما يُتوقع أن تُمثل هذه الليلة فرصة مميزة لمعجبيها للاستماع لأول مرة لأغاني ألبومها الجديد بشكل مباشر.

يذكر أن أغاني هذا الألبوم حققت انتشاراً واسعاً عبر منصات الاستماع المختلفة، بما في ذلك موقع يوتيوب، حيث حصلت على ملايين المشاهدات.

أنغام

البث المباشر عبر قناة MBC مصر

ستقوم قناة MBC مصر بنقل الحفل مباشرة عبر شاشتها الليلة، الجمعة 13 سبتمبر، في تمام الساعة 10 مساءً.

وقد قامت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للحفل وقناة MBC مصر بالترويج للحدث، مما يتيح للذين لا يستطيعون الحضور الاستمتاع بأداء أنغام عبر التلفاز.

نشاط فني متواصل وصدى واسع لأعمالها

النجمة أنغام حالياً في أوج نشاطها الفني، حيث طرحت مؤخراً ألبومها "تيجي نسيب"، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور وحقق صدى واسعاً، الأغاني التي تم طرحها من الألبوم على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على يوتيوب حققت ملايين المشاهدات وأثارت ردود أفعال إيجابية.

يتنوع الألبوم بين الأغاني الرومانسية والحزينة، وتعاونت أنغام في هذا العمل مع أبرز الملحنين والشعراء في الوطن العربي.

أنغام

التجهيزات واللمسات الأخيرة للحفل

تأتي تجهيزات الحفل في إطار استعدادات ضخمة، حيث يعمل فريق العمل على ضمان تقديم تجربة موسيقية استثنائية، يشمل ذلك التحضيرات التقنية والإضاءة والمؤثرات الصوتية التي ستضيف لمسة احترافية إلى العرض. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك مجموعة من الأنشطة والتجهيزات الخاصة التي ستُضاف للحفل، مما يضمن تجربة ممتعة للحضور، سواء كانوا موجودين في جدة أو يتابعون البث المباشر عبر التلفاز

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