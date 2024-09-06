بعد نجاح ألبومها الأخير "تيجي نسيب" .. أنغام تتألق في نيويورك|ما القصة؟

أعلنت الصفحة الرسمية للنجمة المصرية أنغام عن إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية، حيث تم نشر البوستر الرسمي لألبومها الأحدث "تيجي نسيب" في قلب مدينة نيويورك، وتحديداً في ميدان تايمز سكوير الشهير.

هذه الخطوة ليست مجرد عرض إعلاني، بل تعدّ إشارة قوية على النجاح الكبير الذي حققته أنغام بألبومها، الذي نال إعجاب الجماهير وتصدر قوائم الاستماع في العديد من الدول العربية والعالمية، لذلك يرصد " الموجز" القصة كاملة في التقرير التالي

أنغام

بوستر الألبوم يزين تايمز سكوير

ظهر بوستر الألبوم بشكل ملفت في تايمز سكوير، الذي يُعدّ أحد أكثر المواقع العالمية شهرة وجذباً للأنظار، وهو دليل على الانتشار العالمي الذي حققه الألبوم منذ طرحه.

هذه الخطوة تؤكد أن "تيجي نسيب" ليس مجرد ألبوم ناجح على الصعيد العربي فحسب، بل تجاوزت أصداؤه حدود المنطقة لتصل إلى محافل دولية.

حصد الألبوم ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب، كما أنه لاقى إشادة واسعة على منصات الاستماع الرقمية مثل أنغامي وسبوتيفاي.

ردود فعل الجمهور

شاركت الصفحة الرسمية لأنغام على إنستجرام، منشوراً مميزاً جاء فيه: "صوت مصر يتألق في نيويورك، بوستر ألبوم 'تيجي نسيب' يضيء ميدان تايمز سكوير الشهير. هذا الإنجاز الكبير يعكس مدى النجاح الذي حققه الألبوم، ونحن فخورون بهذا التعاون المثمر مع Believe artist services."

هذه الكلمات لم تكن مجرد إعلان، بل تأكيد على مكانة أنغام كفنانة عالمية قادرة على تجاوز التوقعات وتحقيق إنجازات لم يسبق لها مثيل في مجال الموسيقى العربية.

تعاون مع نخبة من نجوم الموسيقى العربية

ألبوم "تيجي نسيب" يمثل نقلة نوعية في مسيرة أنغام، حيث تعاونت فيه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، أبرزهم الشاعر أكرم حسني والفنان محمد الشرنوبي، الذين قدموا أعمالاً تعكس تفوقهم الفني وتجعل من الألبوم تجربة استثنائية، لم يكن النجاح مقتصراً على الجانب الفني فقط، بل امتد ليشمل النجاح التجاري والإعلامي، حيث تم تداوله بشكل واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أنغام

موقف محرج لأنغام ورد أحلام

على جانب آخر، تعرضت أنغام لموقف محرج أثناء مقابلة إعلامية مؤخرًا عندما أخطأت المراسلة في نطق اسمها، حيث نادتها باسم الفنانة الإماراتية أحلام بدلاً من أنغام.

أثار هذا الموقف ردود فعل متباينة، حيث أبدت أنغام استياءً واضحاً، فيما ردت أحلام على الحادثة مؤكدة أن اسمها شرف لأي شخص، وأنه لا يوجد ما يستدعي الاستياء من ذلك.

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