التفاصيل الكاملة لـ خريطة حفلات أنغام في سبتمبر ونوفمبر 2024

تعيش المطربة أنغام خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الطربي، وذلك نظراً لاستعدادها لأحياء أكثر من حفل غنائي جديد، من خلال جولة غنائية حول عدد من الدول العربية، وذلك ضمن موسم صيف 2024، ومن هنا يرصد" الموجز" التفاصيل الكاملة لخريطة حفلات أنغام.

أنغام

أنغام في جدة

تستعد المطربة أنغام لأحياء 3 حفلات دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تكون الحفلة الأولي يوم 13 سبتمبرعلى مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا الحفل الحفل الأول بعد نجاح ألبومها الجديد تجي نسيب.

ومن المقرر أن تغني أنغام في حفلها باقة متنوعة من ألبوها الجديد مع أجمل اغانيها القديمة .

أنغام في البحرين

كما كشفت النجمة أنغام عن حفلها في البحرين، حيث من المفترض أن تسافر أنغام إلى البحرين، لحفل غنائي على مسرح الدانة يوم 20سبتمبر الجاري، بمكرز البحرين العالمي للمعارض، وذلك في استكمال لسلسلة حفلات أنغام هذا الصيف.

ومنذ أيام طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل والتي انقسمت إلى 3 فئات لكل منها سعر خاص، وقد جاءت الفئة الأولي بسعر 54,74دولار أمريكي، والفئة الثانية بسعر82,11 دولار أمريكي، أما الفئة الثالثة فوصلت إلي 109،47دولار أمريكي.

آخر حفلات أنغام

وقد حددت الشركة المنظمة حفل أنغام يوم 27 سبتمبر الجاري على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تغني أنغام باقة كبيرة ومميزة من أغانيها، ومنها أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، لوحة باهتة، مع أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب.

كما من المقرر أن تحيي المطربة أنغام حفلين في شهر نوفمبر المقبل، الحفل الأول في الكويت، بدار الأوبرا الكويتية، ومن المقرر أن تغني أنغام باقة متنوعة من أغانيها.

أنغام

ألبوم أنغام تيجي نسيب

ويذكر أن طرحت النجمة أنغام ألبوم جديد تحت عنوان تيجي نسيب، وتصدر اسم أنغام بعد ساعات طرح الألبوم صفحات السوشيال ميديا، واحتلت صادرة اليوتيوب.

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