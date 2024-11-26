الكينج محمد منير يعبّر عن امتنانه لأنغام بعد زيارتها له مع أولادها

حرص الفنان الكبير محمد منير على توجيه الشكر للمطربة أنغام بعد زيارتها له مؤخرًا، وتوجه منير برسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال محمد منير عبر موقع "إكس" الذي رصده موقع الموجز: "سعدتُ بزيارة الفنانة الرقيقة الحبيبة أنغام، وبصحبتها نجليها عمر وعبد الرحمن، شكرًا من قلبي يا أنغام".

محمد منير

رد أنغام على محمد منير

من جانبها، عبرت أنغام عن محبتها الكبيرة لمحمد منير، وكتبت عبر حسابها: "أنا وأولادي عشاقك يا حبيبي، وانت يا منير غالي على قلوبنا وقلوب كل المصريين، ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في عمرك ويخليك لينا"، وقد لاقت هذه الرسالة استحسانًا واسعًا من جمهور الفنانين في مصر والوطن العربي.

الاطمئنان على صحة محمد منير

وفي سياق آخر، طمأنت عائلة محمد منير محبيه على حالته الصحية، مؤكدة أن الكينج بصحة جيدة وسيعود قريبًا إلى نشاطه الفني.

وأوضحت العائلة أن ما تعرض له من إجهاد كان نتيجة الجهد الكبير الذي بذله أثناء تسجيل أغاني ألبومه الجديد، وحرصه على المشاركة في احتفالات أكتوبر.

بعد هذه الفترة من التعب، قرر منير دخول المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وطمأنت العائلة الجمهور بأن منير يتلقى رعاية طبية كاملة في المستشفى.

محمد منير

محمد رمضان يشوق الجمهور بتعاونه مع محمد منير

على صعيد آخر، أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاونه مع الكينج محمد منير في عمل غنائي جديد، حيث نشر صورة تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلاً: "الكيبنج والأسطورة قريبًا.. كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

وأثار المنشور تفاعلًا كبيرًا من جمهور رمضان ومنير، حيث عبروا عن حماستهم لهذا التعاون المتوقع أن يكون له صدى جماهيري واسع فور طرحه.

محمد رمضان

أخر ظهور للفنان محمد منير

كان أخر ظهور للفنان محمد منير برفقة أنغام خلال احتفالية القبائل والعائلات العربية والمصرية التي أقيمت في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فس العاصمة الإدارية الجديدة، وحضر العديد من الشخصيات العامة ونجوم الفن، أبرزهم: مي سليم ونجلاء بدر وعمرو سعد وغيرهم.

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