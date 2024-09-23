دبي.. وجهة جديدة لـ أنغام في رحلتها مع ألبوم «تيجي نسيب»

مازالت تعيش المطربة أنغام نجاحات ألبومها الجديد الذي أطلق عليه صناعه" تيجي نسيب"، إذ تستعد لـ إحياء حفلها الجديد على أكبر مسارح دبي بالإمارات، بعد إحياء سلسلة من الحفلات حول عدد من الدول العربية، وفي هذا الصدد يستعرض "الموجز" تفاصيل جديدة لـ حفلات أنغام.

المطربة أنغام

تستعد المطربة أنغام لـ إحياء حفل جديد يوم 27 سبتمبر الجاري على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تغني أنغام باقة كبيرة ومميزة من أغانيها، ومنها أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، لوحة باهتة، مع أغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب الذي نال شهرة كبير في مصر والعالم العربي.

كما من المعلن أن تحيي المطربة أنغام حفلين في شهر نوفمبر المقبل، الحفل الأول في الكويت، بدار الأوبرا الكويتية، ومن المقرر أن تغني أنغام باقة متنوعة من أغانيها، مع أغاني ألبومها تيجي نسيب.

أنغام على مسرح عبادي أرينا في جدة

وقد أحيت المطربة أنغام حفلها الأولي يوم 13 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد نجاح ألبومها الجديد تجي نسيب، بـ أطلاله ذهبية لامعة، بحضور ملأ المسرح عددًا وتفاعلاً.

وعلى مدار4 ساعات أمتعت الفنانة أنغام جمهورها في أولى حفلات ألبومها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم" تيجي نسيب" وصعدت الفنانة أنغام المسرح بأغنية تيجيي نسيب، بفستان أبيض، وسط حفاوة ضخمة من الحضور مع تصفيق حاد من الجمهور أستمر لدقائق متواصلة، وحرصت أنغام على تقديم الشكر والتحية لـ الفنان أكرم حسني، التي شهدت الأغنية التعاون الأول لأكرم حسني كشاعر معها، بجانب أغنية خليك معاها.

أنغام

أنغام بمركز البحرين العالمي في البحرين

ووقد أحيت أنغام حفل غنائي في البحرين على مسرح الدانة يوم 20سبتمبر، بمركز البحرين العالمي للمعارض.

انقسمت أسعار التذاكر إلى 3 فئات لكل منها سعر خاص، وقد جاءت الفئة الأولي بسعر 54,74دولار أمريكي، والفئة الثانية بسعر82,11 دولار أمريكي، أما الفئة الثالثة فوصلت إلي 109،47دولار أمريكي.

وغنت أنغام في حفلها باقة متنوعة من ألبوها الجديد مع أجمل اغانيها القديمة مع أغاني ألبومها الجديد "تيجي نسيب"

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